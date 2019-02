Een primeur: JP Morgan is de eerste Amerikaanse grootbank die cryptomunten op de markt brengt. Dat is opmerkelijk, want topman Jamie Dimon liet zich eerder zeer kritisch uit over cryptomunten.

JPM Coin. Dat is de naam van de nieuwe cryptomunt die technici van JP Morgan hebben ontwikkeld, zo meldt Cnbc. De digitale munt zal worden gebruikt om internationale betalingen van zakelijke klanten af te wikkelen.

Vaste waarde

De munt van JP Morgan verschilt op belangrijke onderdelen met de meest bekende cryptomunt, de bitcoin. Zo wordt de munt niet vrij verhandelbaar. Bovendien is de waarde van de JPM Coin gelijk aan één dollar. Daarmee heef de JPM Coin - net als zogeheten stable coins zoals tether - een vaste waarde. Koersfluctuaties komen dus niet voor.

Razendsnelle transacties

Volgens CNN verwacht JPMorgan met de nieuwe munt de kosten en risico's van klanten te kunnen verlagen, omdat geldoverboekingen razendsnel kunnen plaatsvinden en elke transactie zorgvuldig wordt vastgelegd.

Banken maken nu nog gebruik van oude, logge systemen, die ook nog eens per land kunnen verschillen. Hierdoor kost het veel tijd voor transacties worden verwerkt. Soms duurt dit wel meer dan een dag. De handel met behulp van digitale tokens vindt real time plaats en dat betekent een enorme tijdwinst.

Alle transacties vastgelegd

Bovendien worden alle transacties vastgelegd, omdat de achterliggende blockchain technologie functioneert als een soort digitaal grootboek.

Een ander voordeel is dat JP Morgan, die namens klanten voor gemiddeld 6 biljoen dollar aan transacties per dag moet doen, minder kapitaal hoeft aan te houden.

Geleidelijke uitrol

De uitrol van de munt zal geleidelijk plaatsvinden. Aanvankelijk zal slechts een klein deel van de transacties met behulp van de JPM Coin verlopen. Dit betreft bovendien alleen transacties door grote zakelijke klanten, zoals multinationals, banken en brokers. Particulieren kunnen voorlopig geen gebruik maken van de munt.

Maar volgens CNN verwacht JP Morgan wel dat de munt later dit jaar wordt aangeboden aan een breder klantenbestand.

Primeur

JP Morgan is de eerste grote Amerikaanse zakenbank die eigen cryptomunten lanceert. Een veel kleinere bank in New York, Signature Bank, ging JP Morgan vorige maand voor. Ook deze munt is gekoppeld aan de dollar en niet vrij verhandelbaar.

Andere grote zakenbanken hebben zich tot nu toe juist zeer terughoudend opgesteld ten aanzien van cryptomunten. Zo kondigde Goldman Sachs in september nog aan niet verder te gaan met het ontwikkelen van een nieuw onderdeel dat zich zou moeten toeleggen op de handel in cryptomunten.

'Gevaarlijk en frauduleus'

Dat uitgerekend JP Morgan deze stap zet is opmerkelijk. In 2017 omschreef topman Jamie Dimon de munt nog als 'frauduleus', 'dom' en 'veel te gevaarlijk' voor beleggers die hierin handelden. Volgens CNN heeft hij ook gezegd dat een medewerker die het waagde om in bitcoins te handelen direct ontslagen zou worden.

Later kwam Dimon op deze uitspraken terug. In een toelichting op het besluit om de JPM Coin te lanceren, zegt JP Morgan dat ze wel altijd heeft geloofd in de mogelijkheden van blockchaintechnologie en dat de zakenbank cryptovaluta ondersteunt, zolang deze goed gereguleerd en gecontroleerd zijn.

JP Morgan wil als grote zakenbank een voortrekkersrol vervullen. "Als een wereldwijd gereguleerde bank geloven wij dat we een unieke kans hebben om deze technologie te ontwikkelen op een verantwoorde wijze", zo meldt de bank op CNN. JP Morgan denkt hierbij te kunnen profiteren van zijn grote marktaandeel in zakelijke betalingen.

Veel toepassingen

JP Morgan verwacht dat blockchaintechnologie in de toekomst kan worden ingezet voor allerlei bancaire activiteiten, variërend van internationale betalingen voor en door grote zakelijke klanten tot de uitgifte van bedrijfssleningen.

"De toepassingen van deze technologie zijn eindeloos. Alle bedrijven of instellingen met een gedistribueerd grootboek kunnen dit goed gebruiken", zegt Umar Farooq, die de blockchainprojecten van JP Morgan leidt, tegen Cnbc.