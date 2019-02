De koersdalingen in het vierde kwartaal stelden Warren Buffett in de gelegenheid om kwalitatief hoogwaardige aandelen met korting te kopen. Hij zocht vooral zijn heil in bankaandelen.

Zo blijkt uit een analyse van The Motley Fool. Het vierde kwartaal van 2018 gaat de geschiedenis in als een uiterst volatiele beursmaand. De angst voor een economische groeivertraging in de VS en verdere renteverhogingen door de Federal Reserve leidde tot forse koersdalingen.

Voor beurslegende Warren Buffett is dat doorgaans de favoriete omgeving om op koopjesjacht te gaan. De beurspaniek stelt hem in de gelegenheid om kwalitatief hoogwaardige aandelen met korting te kopen.

Flinke oorlogskas

Hij beschikte bovendien over ruim voldoende middelen om toe te slaan, want Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Buffett, eindigde het derde kwartaal met meer dan 100 miljard dollar in contanten.

Dat leidde tot nogal wat speculaties over de beleggingskeuzes van Buffett in het vierde kwartaal.

Wat betreft het aankoopbeleid, was het een verrassend inactief kwartaal voor Berkshire. De investeerder kocht in totaal voor slechts 5,6 miljard dollar aan aandelen, op basis van de huidige beurskoersen. Dat lijkt veel, maar het is het laagste bedrag voor Berkshire in lange tijd.

Veel bankaandelen

De onderstaande tabel laat zien welke aankopen Berkshire Hathaway in het vierde kwartaal heeft gedaan:

Opvallend is dat Berkshire nóg meer toevoegde aan zijn toch al aanzienlijke portefeuille van bankaandelen. De participatie van JPMorgan Chase steeg met 40 procent en het belang in Bank of America is nu opgelopen naar ongeveer 8,75 procent. Ook kocht Berkshire aandelen van PNC Financial, Bank of New York Mellon en Travelers.

Verder verhoogde het investeringsbedrijf zijn belang in automaker General Motors met 37 procent tijdens het vierde kwartaal. Softwarebedrijf Red Hat (dat inmiddels is overgenomen door IBM)en energiebedrijf Suncor waren nieuwe aankopen voor Berkshire.

Buy-and-hold

De beleggingsstijl van Buffett is 'buy-and-hold'. De beursveteraan heeft vaak gezegd dat hij op zoek is naar bedrijven die voor altijd in de portefeuille van Berkshire kunnen blijven.

Maar soms verkoopt hij ook om verschillende redenen aandelen. De verkopen in het afgelopen kwartaal waren volgens The Motley Fool interessanter dan de aankopen. De onderstaande grafiek biedt een overzicht van de verkooptransacties van Berkshire Hathaway.









Avontuur in Oracle slechts van korte duur

Verreweg het grootste nieuws is dat het avontuur in Oracle slechts van korte duur was. Berkshire Hathaway deed in het vierde kwartaal zijn volledige belang van 2,1 miljard dollar in Oracle van de hand; slechts één kwartaal nadat de investeringsmaatschappij was ingestapt.

Waarom Berkshire deze drastische beslissing heeft genomen, is nog niet duidelijk. Zo'n snelle draai is nogal onkarakteristiek voor Buffett.

Lager belang in Apple

Een andere verrassing is dat Berkshire een deel van zijn enorme belang in Apple van de hand heeft gedaan. Om het wel in perspectief te plaatsen: dit betekent een vermindering van slechts 1 procent. Toch is het een verrassing na Berkshire's reeks van grote kooptransacties in de iPhone-maker.

Grotere geldberg

Beleggers zullen waarschijnlijk met gemengde gevoelens terugkijken naar de aankopen van Berkshire in het vierde kwartaal, of meer specifiek, het gebrek daar aan. Met meer dan 100 miljard dollar in contanten en een volatiel vierde kwartaal, hadden veel beleggers verwacht dat Buffett flink zou inkopen. De geldberg van Berkshire stijgt daardoor wederom, terwijl aandeelhouders liever zien dat het bedrijf zijn geld aan het werk zet.