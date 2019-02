De Amerikaanse obligatiemanager Pimco denkt dat de Europese verkiezingen in mei waarschijnlijk niet zullen resulteren in een 'betekenisvolle verandering' in de politiek of de markten van de regio, omdat de dreiging van de anti-EU populisten overdreven is.

Hoewel de anti-EU populisten naar verwachting meer steun zullen krijgen en beleggers mogelijk 'kriebels' krijgen in de aanloop naar de verkiezingen, verandert Pimco zijn opvattingen over investeringen in Europa niet aanzienlijk.

Zeggenschap vergroten

De obligatiemanager verwacht wel dat hardline anti-EU-partijen hun zeggenschap in het Europees Parlement zullen vergroten. Fondsbeheerders Nicola Mai en Peder Beck-Friis voorspellen dat hardliners 19 procent van de 705-zetels zullen krijgen, tegen 15 procent in 2014.

'Zachte' eurosceptische partijen, die kritisch zijn over de EU maar niet vinden dat hun landen de zone moeten verlaten, zouden volgens de fondsbeheerders 8 procent van de zetels kunnen winnen, tegenover 7 procent in 2014. Ze baseerden hun prognoses op nationale peilingen in de EU-lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk dat naar verwachting niet zal deelnemen.

Geen verenigd front

"Zelfs met deze toename in steun, is het onwaarschijnlijk dat de anti-EU-partijen een verenigd front vormen", aldus Mai en Beck-Friis. "De eurosceptische partijen zijn heel verschillend, van extreem links tot extreem rechts, en ze hebben uiteenlopende opvattingen over hoe Europa moet worden hervormd."

"We denken dat de kans dat deze partijen tot één fractie samenvloeien laag is. Zelfs als deze partijen erin slagen om een eenheidsfront te vormen, zullen zij de oppositie van gematigde partijen ontmoeten."

Pimco voorspelt dat het gecombineerde aandeel van Europa's twee belangrijkste politieke blokken, de centrumrechtse Europese Volkspartij en de linkse Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, zal afnemen van 49 procent naar 45 procent. Het aandeel van de centristische liberale groepering zal toenemen van 9 procent tot 15 procent.

Mai en Beck-Friis merkten ook op dat de belangrijkste besluiten in de EU worden genomen door vertegenwoordigers van nationale regeringen in de EU-Raad. Het Europees Parlement heeft de macht om bepaalde wetgeving te blokkeren, maar daarvoor moeten de grootste, gematigde groepen optreden.

Geen game-changer

"De verkiezingen veranderen onze opvattingen over investeringen in Europa niet significant. We zijn voorzichtig geweest over de schulden in de eurozone en Europese risicovolle beleggingen in het algemeen. Dit vanwege het toenemende politieke risico, zwakkere integratiepogingen en de verslechterende economische vooruitzichten."

Dat anti-establishment- en eurosceptische bewegingen meer zetels krijgen in het parlement zou slechts een marginale negatieve factor zijn. "We zien het niet als een game-changer", aldus de fondsbeheerders van Pimco.