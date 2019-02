Leren hoe u aandelen moet verhandelen is niet zo moeilijk. U stelt uw strategie vast, volgt uw regels en toetst regelmatig of u nog op de juiste weg zit. Het grootste probleem is echter: emoties. We kunnen allerlei domme beslissingen nemen dankzij onze emoties.

Beleggingssite InvestorPlace zette daarom vijf tips op een rij om een betere belegger te worden.

1. Volg handelsregels en wees gedisciplineerd

Vanuit psychologisch oogpunt is het logisch dat handelaren zoveel moeite hebben om verliezen te nemen. Maar om het handelsspel te overleven, is verlies nemen een essentieel onderdeel. Elk systeem kent verliezers en soms moet u die verliezen nemen om te overleven.

U heeft er niets aan als u de regels voor winstgevende transacties wel volgt, maar die op de weg naar beneden niet volgt. Fout zitten is een egoprobleem dat handelaren moeten overwinnen.

2. Ga op Twitter

Een Twitter-account openen lijkt misschien een rare tip voor handelaren, maar het kan enorm helpen. Zo kunt u andere beleggers vinden die in dezelfde stijl handelen. Het kan uw handelssysteem helpen verfijnen en geeft u een idee van wat anderen met meer ervaring op dit moment aan het doen zijn. Maar wees wel voorzichtig met wie u volgt.

3. Geniet van de winst, maar blijf bescheiden

Nog een ogenschijnlijk eenvoudig advies: nederigheid. Helaas wordt nederig zijn meestal op de harde manier geleerd. Wanneer handelaren zich op een 'trading high' bevinden, kan het gevaarlijk worden. Overmoed heeft een prijs en de markt kan een meester-manipulator zijn, die u precies raakt waar het pijn doet.

4. Mindset

Maar daarnaast speelt de juiste mindset een cruciale rol. Handelaren moeten de mogelijkheid hebben om elke dag opnieuw te beginnen. De winsten zouden hen niet te opgetogen moeten maken en de verliezen zouden hen niet van de kaart moeten brengen. Er is wat emotie bij betrokken, ja. We zijn geen robots. Maar een heldere geest helpt exponentieel als het gaat om het nemen van de juiste beslissingen.

Een goede mindset en duidelijke focus voorkomen bijvoorbeeld dat handelaren overmoedig worden. Het voorkomt ook dat ze uit wraak handelen, dat wil zeggen wanneer ze zich na een reeks verliezen bedrogen voelen door de markt, en agressief gaan handelen om het geld terug te krijgen. Vaak leidt dit alleen maar tot meer verliezen.

5. Evaluatie is de sleutel voor een handelaar

Doorloop periodiek uw aantekeningen over uw handelstransacties. Het zal u helpen erachter te komen wat u goed en niet goed doet. En daardoor kunt u meer doen van wat werkt en minder van wat niet werkt. Houd een notitiesectie bij over elke trade, waarom u de trade deed, wat goed of fout ging en of er lessen uit getrokken kunnen worden.

Maak eventueel handelsnotities aan de zijkant van uw spreadsheet om bredere thema's, handelsregels en ideeën te benadrukken.