Grote koersbewegingen in opkomende markten zijn de prijs die beleggers in EM moeten betalen voor een hoger rendement op de lange termijn. Niet waar, zegt BlackRock.

Dat schrijft IEXProfs.nl. Aandelen in EM hebben beleggers sinds 2001 per jaar gemiddeld 4 procent meer rendement opgeleverd dan ontwikkelde markten. Het is dus logisch dat een behoorlijk deel van de effectenportefeuille wordt gealloceerd naar emerging markets.

Toch gebeurt dat niet, vooral omdat beleggers bang zijn voor de enorme koersschommelingen van EM-aandelen, schrijft Holly Framsted van BlackRock.

Vorig jaar was geen goed jaar voor EM-aandelen: de iShares MSCI Emerging Markets ETF (inclusief dividend) maakte een verlies van bijna 15 procent. De index bleef daarmee 6 procent achter bij de MSCI World index.

Lusten, geen lasten

Er is volgens Framsted echter een oplossing waarmee beleggers wel de lusten hebben van EM in de vorm van een hoog gemiddeld rendement, maar niet de lasten, dus minder volatiliteit.

Beleggers moeten dan in plaats van een breed belegde aandelen-ETF, een low-vol emerging markets ETF kiezen.

Dat is een indexproduct dat de meest volatiele aandelen links laat liggen en daardoor minder schommelt. De afgelopen jaren heeft het BlackRock EEMF-fonds in ieder geval zijn waarde bewezen.

No fear

Over een lange periode zijn de rendementen bovendien niet veel slechter. Integendeel over de laatste vijf jaar waren ze zelfs iets beter, blijkt uit een overzicht van iShares.

Framsted hoopt dat producten als de low vol-ETF de angst van beleggers voor EM-aandelen wegneemt, want 2018 mag dan een slecht jaar zijn geweest, met de verwachte hoge economische groei in opkomende markten zit het er dik in dat de outperformance van de laatste 20 jaar zal blijven.