De langverwachte winstrecessie is eindelijk aangebroken, maar beleggers zijn nog steeds te optimistisch en moeten meer teleurstellingen incalculeren voor dit jaar.

Dat stelt hoofdstrateeg Mike Wilson van Morgan Stanley.

Wilson, die voor het eerst een krimp van de winstgroei voorspelde in 2018, verlaagde zijn groeiverwachting voor de winst per aandeel van de S&P 500 van 4,3 procent naar 1 procent. De verlaging volgt op de vele neerwaartse winstherzieningen van bedrijven in het vierde kwartaal. De strateeg voorziet nu een winst per aandeel van de S&P 500 van 164 dollar, lager dan de consensusschatting van 170 dollar.

Winstdaling voor 2019

En hoewel de consensus voor de eerste helft van dit jaar al een nulgroei van de winst voorspelt, stelde Wilson dat voorspellingen voor een heropleving in de tweede helft van 2019 misplaatst zijn. Het jaar zou volgens hem kunnen eindigen met een winstdaling van maar liefst 3,5 procent.

"We zijn er steeds meer van overtuigd dat de consensusverwachtingen voor 2019 verder zijn gedaald en dat de optimistische opleving die momenteel wordt gezien in de taxaties voor het vierde kwartaal van 2019 onwaarschijnlijk is", aldus Wilson, meldt CNBC.

"Een bescheiden verdere daling van de winst zal de winstrecessie opleveren die we hebben voorspeld. Aandelenrendementen kunnen nog steeds positief zijn in deze omgeving, maar ze zullen waarschijnlijk zwakker zijn dan ze anders zouden zijn geweest", verklaarde de Morgan Stanley-strateeg.

Omzetdaling eerste kwartaal

Ongeveer 66 procent van de S&P 500-bedrijven heeft tot nu toe de resultaten van het vierde kwartaal gerapporteerd. Hoewel bijna 70 procent van deze bedrijven de winstverwachtingen van de analisten hebben overtroffen, wist 60 procent de omzetverwachtingen te verslaan. Een groot aantal marktonderzoekers, waaronder FactSet, S&P en Refinitiv, voorspelt een omzetdaling van de S&P 500-bedrijven in het eerste kwartaal van 2019.

"Neerwaartse herzieningen zijn nog sneller en steiler dan we hadden verwacht en het winstgroeipercentage voor het volledige jaar zit nu net boven de 5 procent, met een materiële opwaartse versnelling die in het vierde kwartaal wordt voorspeld", aldus Wilson. Volgens de strateeg leert de geschiedenis ons echter om "aan het begin van een neerwaartse herzieningencyclus, niet op dat soort opwaartse bewegingen te rekenen".

'Rollende' berenmarkt

Wilson was in 2018 de meest accurate Wall Street-strateeg, bijgehouden door Cnbc. Hij heeft zijn huidige koersdoel van de S&P 500 voor 2019 van 2.750 punten niet aangepast. Zijn koersdoel impliceert een stijging van minder dan 2 procent ten opzichte van het huidige niveau.

Wilson heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor sombere resultaten voor aandelen en zei dat investeerders in de komende jaren gevangen kunnen worden in een 'rollende berenmarkt', waarbij de S&P 500 in een range van 2.400 punten tot 3.000 punten zal bewegen.