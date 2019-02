Een escalerende handelsoorlog, een harde landing in China en harde Brexit kunnen aanleiding geven tot een wereldwijde recessie, die even schadelijk zou kunnen zijn als de neergang in 2008. Daarvoor waarschuwt Peter Hooper, hoofdeconoom bij Deutsche Bank Securities.

Hooper ziet volgens MarketWatch een aanzienlijke escalatie van handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, een harde Brexit (waarbij het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder handelsovereenkomst) een scherpe vertraging van de Chinese economische groei als de drie grote macro-economische tegenwinden voor de wereldeconomie van vandaag.

1. Escalatie handelsconflict VS - China

Volgens zijn analyse zal de wereldwijde groei de komende twee jaar met meer dan één procentpunt worden verminderd als de spanningen tussen de VS en China zodanig escaleren dat deze een milde Amerikaanse recessie veroorzaken.

2. Harde landing Chinese economie

Ondertussen blijft een harde landing in de Chinese economie, waarbij de Volksbank van China gedwongen is om de rente te verhogen teneinde de inflatie te bestrijden, een andere mogelijke bedreiging. Deze kan de groei in de komende twee jaar met maximaal een procentpunt verminderen.

3. Harde Brexit

Een no-deal Brexit zou volgens Hooper de Europese economische activiteit in hoge mate ontwrichten. Dit kan de wereldwijde groei met ongeveer de helft verminderen als de bovengenoemde twee scenario's.

"Als deze schok ook nog eens Italië in een schuldencrisis duwt - eveneens een serieuze mogelijkheid - zou de negatieve impact op Europa en de wereld meer dan verdubbeld kunnen zijn", verklaarde Hooper.

Kleine kans, groot risico

De impact van deze drie factoren op de wereldeconomie zal dus naar verwachting groot zijn. Maar of het zo'n vaart zal lopen is de vraag. De hoofdeconoom ziet een kans van slechts 5 procent tot 10 procent dat een van deze scenario's zal plaatsvinden. Dat betekent dat de kans dat ze alle drie tegelijkertijd voorkomen vrij laag is: minder dan 1 procent.

Desalniettemin zouden beleggers er goed aan doen waakzaam te blijven als een van deze scenario's uit de hand loopt, aldus MarketWatch.

Verhoging importtarieven

Matthew Forester, chief investment officer van Lockwood Advisors bij BNY Mellon, verwacht dat "de markt heel negatief zal reageren" als de Amerikaanse tarieven op honderden miljarden dollars aan Chinese importen op 1 maart worden verhoogd, als blijkt dat beide landen geen nieuwe handelsdeal hebben bereikt.

Volgens Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, is er nog een lange weg te gaan voordat Washington en Peking een handelsovereenkomst bereiken. Ook liet de Amerikaanse president Donald Trump weten geen ontmoeting te hebben met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping vóórdat de deadline van de huidige wapenstilstand op 1 maart is verstreken.

"De economische interactie tussen China en de VS is aanzienlijk, en groter dan enig ander paar van handelsrivalen in meer dan een eeuw. Het zou voor een hele reeks industrieën en toeleveringsketens een uitdaging zijn", aldus Hooper.

Negatieve verrassing

Volgens Kevin Divney, senior portefeuillemanager bij Russell Investments, zal vooral een harde Brexit een macro-economische tegenwind kunnen zijn die Amerikaanse beleggers waarschijnlijk zal overvallen.

"Het zou een schokkende exogene gebeurtenis zijn, met negatieve verrassingen. Dat is in de komende 30 tot 90 dagen het grootste neerwaartse risico dat het sentiment kan beïnvloeden."

Impact lastig te voorspellen

Forrester en Divney zijn het erover eens dat de interactie tussen de Chinese en Amerikaanse economie de belangrijkste variabele is voor wereldwijde groei en financiële markten. Bovendien is het voor beleggers enorm moeilijk na te gaan wat het effect van een ernstige groeivertraging in China of een uit de hand gelopen handelsoorlog uiteindelijk zal zijn.

"De handelsoorlog is onanalyseerbaar omdat de wereldeconomie zo geïntegreerd is en we geen historische voorbeelden hebben om naar te kijken. Ik heb altijd gedacht dat een handelsoorlog ondenkbaar was, want waarom zou je dat jezelf aandoen?", aldus Divney.