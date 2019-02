In tijden van turbulentie functioneren dividendaandelen vaak als schuilplaats voor beleggers, zeker als ze een bovengemiddeld en betrouwbaar dividend uitkeren.

Morningstar belicht de top 5 van de best presterende dividendfondsen over 2018. Fondsanalist Jeffrey Schumacher van Morningstar legt uit waarom dividendaandelen vaak geroemd worden om hun defensieve kracht.

Ankers van de beleggingsportefeuille

“De robuuste dividendbetalers vind je vaak in sectoren als defensieve consumentengoederen, nutsbedrijven en gezondheidszorg. Deze bedrijven hebben vaak een sterke marktpositie met stabiele cashflows. Daarnaast hebben ze doorgaans een stevige balans en een goede kapitaaldiscipline. Je zou deze bedrijven wel de ankers van de beleggingsportefeuille kunnen noemen.”

Het is daarom geen wonder dat dit type aandelen het in de afgelopen kwartalen vaak moest afleggen tegen groei- en momentumaandelen, die de markt naar recordniveaus stuwden, schrijft Schumacher. “Want deze groeibriljanten keren natuurlijk geen dividend uit. Daarom leek 2018 ook weer een jaar te worden waarin dividendaandelen het onderspit moesten delven. Totdat er een correctie kwam in het vierde kwartaal.”

Ook de MSCI World High Dividend Index ontkwam niet aan de malaise, maar de daling was ten opzichte van de MSCI World Index een stuk beperkter. De brede index verloor 12 procent aan waarde, de dividendindex 7,2 procent. Dit bewijst hun defensieve kracht, stelt de expert.

Tweedeling

Volgens Schumacher is er sprake van een tweedeling binnen het universum van de dividendfondsen. “De managers van dividendfondsen proberen waarde toe te voegen tijdens dalende markten door te beleggen in defensieve dividendaandelen. Maar dat wordt steeds lastiger, omdat de waarderingen van die bedrijven ondertussen aardig zijn opgelopen. Het is daarom moeilijk om aantrekkelijke namen te vinden in de geijkte sectoren, vooral in de VS. Andere fondsen leggen meer de focus op hoge kwaliteit en zekerheid, waardoor ze bereid zijn meer te betalen. Zo ontstaat de tweedeling.”

Wereldwijd beleggen dividendfondsen gemiddeld 31,5 procent in defensieve sectoren, zoals consumentengoederen, gezondheidszorg en nutsbedrijven. Sommige fondsen zitten daar duidelijk onder.

Te gortige waarderingen

Het Kempen Global High Dividend Fund is een voorbeeld van een dividendfonds dat momenteel weinig kansen ziet binnen de defensieve sectoren. Defensieve consumentengoederen en gezondheidszorg zijn zwaar onderwogen. “Dat heeft aan de ene kant te maken met waarderingen die te gortig zijn, maar aan de andere kant ook met het uitsluiten van tabaksaandelen.”

Aan de andere kant van het spectrum vinden we fondsen die juist inzetten op het defensieve deel van de markt. “Fidelity Global Dividend bijvoorbeeld heeft een allocatie van 40,5 procent naar deze aandelen, DWS Top Dividende 42,2 procent en BlackRock Global Equity Income heeft weliswaar geen posities in nutsbedrijven, maar heeft wel een allocatie van 20,5 procent naar gezondheidszorg en 25,8 procent naar defensieve consumentengoederen.”

Top 5

Fidelity Global Dividend Fund UBS (Lux) ES Global High Dividend (USD) Guinness Global Equity Income DPAM INVEST B Equities World Dividend DWS Invest ESG Equity Income

Fidelity Global Dividend Fund bovenaan

De correctie in het vierde kwartaal had ook zijn invloed op de top 5 van Morningstar. Schumacher: “Fidelity Global Dividend wist als beste door de listige marktomstandigheden van 2018 te navigeren. Dit fonds staat onder leiding van Dan Roberts, die zelf veel research doet, maar ook dankbaar gebruikmaakt van het grote analistenteam van Fidelity. Het fonds heeft een neiging naar kwaliteitsaandelen, largecaps en een voorkeur voor defensieve namen en selectieve blootstelling aan cyclische bedrijven.”

“Een interessante overweging zijn Japanse aandelen, waar Roberts vindt dat de balansen sterk zijn en de effecten van het hervormingsbeleid van premier Shinzo Abe zich begint uit te betalen. Het fonds profiteerde in 2018 van een sterke selectie binnen financials, met onder andere posities in Deutsche Boerse en Zurich Insurance. Andere succesvolle posities waren Procter & Gamble en Cisco Systems.”