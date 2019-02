Beleggers die hopen op grote rendementen van de financiële markten dit jaar zullen hun verwachtingen moeten bijstellen. Dat zei aandelenstrateeg Peter Oppenheimer van Goldman Sachs tegen Cnbc.

Na de sombere stemming op de beurzen in de laatste drie maanden van 2018 is het marktsentiment sinds begin 2019 duidelijk verbeterd. De Dow-Jonesindex is tot nu toe met meer dan 7 procent gestegen, terwijl de pan-Europese Stoxx 600 meer dan 6 procent wist te klimmen.

Op de vraag of beleggers het meeste, zo niet alle, van hun winsten voor dit jaar reeds hebben gezien, antwoordde Oppenheimer: "Ik denk grotendeels van wel". "Het is daarbij de moeite waard om op te merken dat we dit jaar een vrij zwakke winstgroei verwachten in alle grote regio's", aldus Oppenheimer tegen Cnbc.

Zwakke winstgroei

Volgens de strateeg is het ook belangrijk om op te merken dat de Europese aandelenmarkten niet de Europese economieën zijn. "De Europese aandelenmarkten hebben in de loop van dit jaar tot nu toe een revolutie doorgemaakt, net zoals de meeste andere markten, maar fundamenteel gezien denken we dat de winstgroei dit jaar behoorlijk zwak zal zijn", aldus Oppenheimer.

Aan het begin van het jaar stelden de economen van Goldman Sachs dat de financiële markten het risico van een wereldwijde recessie te ver hadden ingeprijsd. Als gevolg daarvan waren de waarderingen te ver gedaald, verklaarde Oppenheimer.

Ook adviseerde de Amerikaanse investeringsbank, toen de inflatierisico's gedurende de eerste weken van 2019 begonnen te matigen, dat marktdeelnemers ervoor moesten zorgen dat ze al in aandelen waren belegd om te voorkomen dat ze potentiële rendementen zouden mislopen.

Terugkeer van handelsvrees

Oppenheimer maakte zijn opmerkingen tegen de achtergrond van de toenemende bezorgdheid over een wereldwijde economische vertraging en een terugkeer van de handelsvrees.

De Amerikaanse president Donald Trump liet afgelopen week weten dat hij niet van plan was de Chinese president Xi Jinping te ontmoeten vóór de deadline van 1 maart om een handelsdeal te bereiken. Beleggers hadden juist gehoopt op een positieve oplossing voor het langlopende handelsgeschil tussen 's werelds twee grootste economieën.

Daarnaast schroefde de Europese Commissie de voorspellingen voor de economische groei in de eurozone in 2019 en 2020 stevig terug. Het nieuws verergerde de vrees dat een wereldwijde economische neergang zich naar Europa verspreidt.