Na de fantastische start van 2019, waarbij de S&P 500 de beste januari kende in drie decennia, zijn sommige beleggers de slechte prestaties van het vierde kwartaal alweer vergeten. Echter, de koersdalingen in het laatste kwartaal van 2018 creëerden koopkansen voor waardebeleggers.

Morningstar zette op een rij welke aandelen de beste actieve fondsbeheerders de afgelopen tijd hebben gekocht.

1. Occidental Petroleum

Het team van Dodge & Cox Stock, dat een gold-rating heeft bij Morningstar, is voorstander van aandelen die goedkoop zijn op verschillende waarderingsmaatstaven, met de nadruk op bedrijven met een sterk management, concurrentievoordelen en een solide groeipotentieel.

In het vierde kwartaal verhoogde het team de blootstelling aan energie in de portefeuille naarmate de waarderingen in de sector daalden. Zoals ze in hun laatste aandeelhoudersbrief uitleggen, zijn zij van mening dat vraag en aanbod op de lange termijn wijzen op hogere prijzen.

Daarom vergrootten ze hun belang in onder andere het exploratie- en productiebedrijf Occidental Petroleum. Het bedrijf biedt volgens het team een dividendrendement van 5 procent, heeft een bewezen managementteam en een aantrekkelijk groeiprofiel.

Morningstar gelooft niet dat Occidental een zogenoemde slotgracht heeft opgezet. Het Permian-segment van het bedrijf zal waarschijnlijk een groot deel van de toekomstige groei genereren en is wellicht in staat tot een uitzonderlijk rendement op kapitaal.

Maar het segment is goed voor slechts een derde van de huidige output van het bedrijf, merkt senior analist David Meats van Morningstar op. De andere activa van het bedrijf hebben volgens hem niet dezelfde belofte. "Deze naam met hoge onzekerheid wordt tegenwoordig behoorlijk gewaardeerd op basis van onze statistieken", aldus Meats.

2. AIG

Co-managers Chuck Bath en Austin Hawley van Diamond Hill Large Cap jagen op bedrijven die goedkoop gewaardeerd zijn als rekening gehouden wordt met cashflows, winsten en een solide groei. In het vierde kwartaal kochten ze verzekeraar American International Group (AIG). "We geloven dat AIG nu een van de beste managementteams in de branche heeft en een omslagpunt nadert."

Analist Brett Horn van Morningstar deelt de mening dat AIG sinds de financiële crisis aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. "We zien geen structurele problemen met AIG's activiteiten en denken dat de franchise voldoende rendement kan behalen onder capabel management, hoewel het proces tijd zal vergen." De statistieken van Morningstar suggereren dat AIG ondergewaardeerd is.

3. General Motors

De co-managers van Diamond Hill Large Cap kochten vorig kwartaal ook aandelen van General Motors (GM). "Autofabrikant General Motors heeft een sterke productmix en cashflow die wordt aangedreven door zijn trucks en SUV's. Omdat de mix van autoverkooptrends meer gericht is op crossovers, SUV's en vrachtwagens, geloven we dat GM goed gepositioneerd is."

Ook sectorstrateeg David Whiston van Morningstar gelooft dat het winstpotentieel van GM 'uitstekend' is. De aandelen van GM zijn volgens hem op dit moment ondergewaardeerd.

4. Noble Energy

De co-managers van Diamond Hill Large Cap kochten ook olie- en gasproducent Noble Energy. "We hebben een investering gedaan in olie- en gasexploratie- en productiebedrijf Noble Energy, omdat we denken dat de golf van onzekerheid overdreven is en verdisconteerd in de waardering en dat de markt het vrije kasstroompotentieel van Noble Energy onderschat." Volgens Morningstar-analist Meats zijn de aandelen van Nobel vandaag de dag fairly valued.

5. eBay

Co-managers Bill Nygren en Kevin Grant van Oakmark kopen bedrijven die handelen onder hun waarde. Ze willen vooral managers die zich als eigenaar gedragen en die de waarde per aandeel kunnen verbeteren. Ze gebruiken verschillende waarderingsmethoden die verder gaan dan traditionele prijsvoordelen. Het duo kocht afgelopen kwartaal eBay.

"Het bedrijf is overgestapt naar een nieuwe betalingsprovider en is onlangs begonnen verkopers toe te laten om op het platform te adverteren. We zijn van mening dat deze initiatieven de bedrijfswinsten fors kunnen verhogen in de komende drie tot vijf jaar, ook als eBay een deel van de besparingen weer doorgeeft aan de deelnemers", verklaarden Nygren en Grant.

Sectorstrateeg R.J. Hottovy van Morningstar maakt zich echter zorgen over het vermogen van eBay om incidentele gebruikers betrokken te houden terwijl Amazon zijn marktplaats blijft versterken.

6. Halliburton

Nygren en Grant hebben ook aandelen van oliedienstverlener Halliburton gekocht. "Ze zijn toonaangevend in de sector en ze beschikken over indrukwekkende technische capaciteiten over een breed scala van producten en geografische markten. Het bedrijf staat bekend om efficiëntie en winstgerichtheid", aldus de co-managers van Oakmark.

Volgens analist Preston Caldwell van Morningstar heeft Halliburton uitstekend werk geleverd door het leveren van hoogwaardige olievelddiensten en grote hoeveelheden aandeelhouderswaarde. "De focus van het bedrijf op schalie-olie was zeker een voordeel, maar gezien de intense concurrentiepositie van Amerikaanse schalie, verwachten we dat de winstgevendheid na verloop van tijd zal afnemen", aldus Caldwell, die de aandelen als fairly valued ziet.

7. Brown-Forman

Michael Keller van BBH Core Select zoekt naar winstgevende cashmachines met solide balansen die minstens 25 procent onder hun intrinsieke waarde handelen. In het vierde kwartaal kocht hij aandelen van premium drankenproducent Brown-Forman.

"De belangrijkste strategische doelstellingen van Brown-Forman zijn het blijven van de leider op de Amerikaanse whiskymarkt en het versterken van die positie. Dit door middel van extra merken die het de winstgevendheid kunnen versterken", aldus Keller.

Volgens analist Sonia Vora van Morningstar heeft de portefeuille van sterke dranken van Brown-Forman geleid tot een gestage groei en indrukwekkende winstgevendheid.

"We hebben het bedrijf een brede en stabiele slotgracht (een sterke concurrentiepositie) toegekend. De merkgedreven voordelen en kostenvoordelen helpen hieraan mee. We denken dat de groeivooruitzichten van het bedrijf sterk blijven, en we zien de aandelen op dit moment als redelijk gewaardeerd."

8. KLA-Tencor

Keller kocht ook aandelen van KLA-Tencor. "We hebben onze KLA-positie in oktober opgebouwd toen het beleggerssentiment in de halfgeleiderindustrie steeds negatiever werd. Dit in de context van een algemene uitverkoop van de markt en de mening dat de negatieve fase van de voorraadcyclus van de sector was begonnen", aldus Keller.

Senior analist Abhinav Davuluri van Morningstar kent het bedrijf een brede slotgracht toe, omdat het bedrijf het procesdiagnose- en controlesegment van de chipsector domineert.

"We denken dat KLA-Tencor op schema ligt voor een sterk 2019, ondanks de tegenwind van de sector", aldus Davuluri, die verwacht dat KLA in 2019 beter zal presteren ten opzichte van zijn concurrenten. De KLA-aandelen zijn volgens hem op dit moment ondergewaardeerd.