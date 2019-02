Zijn banken klaar voor een volgende crisis? Het hangt ervan af of er rigoureus genoeg is ingegrepen na de vorige crisis. De situatie in Duitsland en Italië is zorgelijk.

Dat stelt Mark Burgess, Deputy Global CIO bij Columbia Threadneedle. Hij constateert dat banken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk grondig zijn gesaneerd.

De situatie in Duitsland en vooral Italië is echter zorgelijk. De landen die er na het uibreken van de kredietcrisis voor zorgden dat banken hun oninbare schulden versneld konden afschrijven, hebben nu een relatief gezonde sector.

Het omgekeerde is ook waar. Burgess staat stil bij de maanden na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. In de Verenigde Staten kostte het enige moeite, maar uiteindelijk werden toch tientallen miljarden gepompt in het kwetsbare bankwezen.

Genationaliseerde banken

Individuele banken hadden geen keus, ze moesten de financiële injectie van de overheid accepteren. Het zorgde ervoor dat banken hun kredietwaardigheid snel hervonden. De balansen van banken werden in recordtempo opgeschoond.

Toen de economie in het najaar van 2009 weer begon te groeien, waren banken in staat om deze groei te financieren. Hetzelfde geldt volgens Burgess voor Britse banken. De vorm was wel iets ingrijpender.

Zowel RBS als Lloyds werden, deels, genationaliseerd. Waar Amerikaanse banken hun kapitaalinjectie stuk voor stuk netjes terugbetaalden – tegen een schappelijke rente – was daar in het Verenigd Koninkrijk geen sprake van.

Britse banken kredietwaardig

De overheid bezit nog altijd een groot grote pakket aandelen van RBS. Toch kunnen Britse banken volgens Burgess op dit moment tegen een stootje. Zelfs als er een niet ordentelijke Brexit uit de bus komt, blijven de Britse banken kredietwaardig, zo blijkt uit stresstests van de Bank of England.

De rest van Europa heeft enigszins zitten slapen, als we Burgess moeten geloven. In Spanje werd in een rijkelijk laat stadium een speciale bank voor oninbare kredieten opgericht. Daardoor kon de rest van de banken weer enigszins normaal functioneren.

Het droeg bij aan het herstel van de Spaanse economie sinds 2012. Spanje volgde het voorbeeld van Ierland. Daar werd de situatie aanvankelijk verergerd omdat de Ierse regering zich garant stelde voor alle kredieten van de diverse banken.

Italiaanse recessie

Met het oprichten van een bad bank in 2009 werd ruimte gecreëerd voor de diverse banken om te herstellen. Het ging echter wel gepaard met aanzienlijke overheidsbegrotingstekorten.

Burgess heeft geen goed woord over voor de aanpak in Duitsland en Italië. Banken werden daar of niet, of te laat geholpen. Het zorgt ervoor dat banken daar nauwelijks in staat zijn om op dit moment extra kredieten te verlenen. Vooral in Italië zijn de gevolgen ernstig.

Middelgrote bedrijven zijn grotendeels afhankelijk van de financiering via banken. En de Italiaanse economie bestaat voor twee derde uit middelgrote en kleinere bedrijven. Geen wonder dat het land in een recessie is beland.