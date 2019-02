Sommige van de best presterende internetaandelen van de afgelopen tien jaar kregen in de tweede helft van 2018 flinke klappen. Hoewel handelaren zich nog steeds zorgen maken over een berenmarkt, zoeken langetermijnbeleggers naar mogelijkheden om de beste internetaandelen tegen een gereduceerde prijs te kopen.

Volgens analist Mark Kelley van Nomura Instinet zijn er in de internetsector nog genoeg koopkansen voor de lange termijn voor kieskeurige beleggers, zo meldt Yahoo Finance. De analist stelde een lijst samen van acht 'oververkochte' internetaandelen die volgens hem nu rijp zijn om te kopen.

1. Alphabet

Google-moederbedrijf Alphabet is volgens Kelley het beste internetaandeel. Volgens de analist kunnen de nieuwe regels wat betreft het verzamelen van data Google op een relatieve basis helpen, omdat de technologiegigant een voordeel heeft ten opzichte van zijn kleinere concurrenten als het gaat om aanpassen aan nieuwe regels.

Kelley verwacht dat Google nog zeker twee jaar een hoge groei van de advertentie-inkomsten zal laten zien en dat bedrijven zoals Waymo en Google Cloud binnenkort een zinvolle bijdrage aan de totale omzet zullen gaan leveren. Hij hanteert een koopadvies voor het aandeel en een koersdoel van 1.350 dollar.

2. Spotify

Spotify heeft zijn positie als leidend wereldwijd muziekstreamingbedrijf weten te verdedigen, ondanks de hevige concurrentie van enkele van 's werelds grootste techreuzen. Spotify heeft de groei van het aantal abonnees gehandhaafd en de activiteiten uitgebreid naar 78 landen.

Terwijl de abonnementsinkomsten van Spotify volop aandacht krijgen op Wall Street, vindt Kelley de reclame-activiteiten van het bedrijf ondergewaardeerd. Hij verwacht dat de gemiddelde omzet per gebruiker met 5 tot 6 dollar zal groeien tot 15 of 16 dollar op lange termijn.

Nomura geeft het aandeel een koopadvies, met een koersdoel van 188 dollar.

3. Facebook

Aandelen Facebook zien er aan de oppervlakte relatief goedkoop uit, maar volgens Kelley moeten beleggers die instappen op de de dip er wel voor zorgen dat ze de risico's begrijpen.

Naast mogelijke tegenwind door de regelgeving, denkt Kelley dat Facebook financiële zichtbaarheid op de lange termijn mist omdat het overgaat van nieuwsfeed advertenties naar Instagram- en op video gebaseerde advertenties.

De inspanningen van Facebook om Whatsapp en Messenger te gelde te maken, zullen waarschijnlijk nog zeker een jaar op zich laten wachten en de groei van het aantal gebruikers van Facebook zal uitdagend blijven. Nomura heeft een neutraal-advies voor het aandeel, met een koersdoel van 148 dollar.

4. Match Group

Tinder zal volgens Kelley in 2019 wederom de belangrijkste groeifactor zijn voor Match. Naast de aanwas van het aantal klanten verwacht de analist dat extra toegevoegde functies het platform nog meer geld zullen opleveren en dat een aanzienlijke marge-uitbreiding voor Tinder het Match-aandeel zal stimuleren.

De rest van de portfolio van Match zal volgens Kelley dit jaar stabiliseren en op de lange termijn een bescheiden groei genereren. Nomura geeft Match een koopadvies, met een koersdoel van 55 dollar.

5. ANGI Homeservices

ANGI Homeservices is een relatief stabiel internetbedrijf, met een verwachte omzetgroei van 4 tot 5 miljard dollar in 2020.

Volgens Kelley zal het bedrijf blijven kampen met concurrentie van Amazon.com en Home Depot, maar heeft het management zich bereid getoond om flexibel te blijven en op zoek te gaan naar strategische acquisities om zijn concurrentiekracht te behouden.

Nomura geeft het aandeel een neutraal-advies, met een koersdoel van 17 dollar.

6. IAC/InterActiveCorp

IAC is een gediversifieerd internetbedrijf, met belangen in een aantal populaire sites. Kelley denkt dat IAC-beleggers kunnen profiteren van het opwaarts potentieel van belangen in Match Group en ANGI Homeservices.

De analist verwacht dat potentiële spin-offs van Vimeo en Dotdash kunnen helpen waarde te ontsluiten voor beleggers, gezien hun snelgroeiende profielen. Bovendien heeft IAC een lange staat van dienst van zowel tijdige acquisities als verstandige verkopen van activa.

Nomura hanteert voor het aandeel IAC een koopadvies, met een koersdoel van 206 dollar.

7. Snap

Net als veel andere analisten op Wall Street ziet Kelley opwaarts potentieel voor Snap als het bedrijf kan aantonen dat de herontwerpkwesties en de schommelingen in gebruikersgroei tot het verleden behoren.

Als een Android-herontwerp voor de Snapchat-app goed wordt ontvangen, heeft Snap volgens Kelley een kans om gebruik te maken van advertentiemogelijkheden zoals Snap Pixel en een nieuwe samenwerking met Amazon.

In de tussentijd blijft de analist voorzichtig en geeft hij het aandeel neutraal-advies. Hij hanteert een koersdoel van 6 dollar.

8. Criteo

Net als Facebook heeft Criteo alle kenmerken van een goedkoop aandeel met een beperkt neerwaarts potentieel in een volatiele markt. Het opwaartse potentieel is volgens Kelley echter ook beperkt totdat Criteo een terugkeer naar een dubbelcijferige omzetgroei kan laten zien en kan aantonen dat zijn nieuwste producten die momenteel in ontwikkeling zijn, goed presteren.

Kelley voorspelt een omzetgroei van 15 procent in het derde kwartaal van 2019, maar zegt dat de markt het aandeel waarschijnlijk niet zal belonen tot het officieel de dubbele groeinorm heeft bereikt.

Nomura hanteert een neutraal-advies voor Criteo, met een koersdoel van 28 dollar.