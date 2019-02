Vandaag is het Jaar van het Varken begonnen. Dat is goed nieuws, want dat jaar staat volgens de Chinese kalender voor welvaart. Maar wordt het wel zo'n welvarend jaar voor Chinezen?

Dat vraagt Fleur van Dalsem zich af in een artikel op IEXProfs.nl.

Eerst even een verbazingwekkend feitje: de komende 40 dagen zullen Chinezen samen drie miljard reistripjes maken maken. NS, KLM, kom er maar om! Ter gelegenheid van het nieuwe jaar maar ook tijdens het lentefeest is het traditie om familie te bezoeken.

Voorheen bezochten kinderen hun ouders op het platteland, maar dankzij innovaties als de hoge snelheidslijn kunnen ouderen ook steeds comfortabeler reizen en komen zij steeds vaker naar hun hard werkende kinderen in de stad toe.

Het Jaar van het Varken - de vorige editie was in 2007 - wordt extra speciaal omdat de Chinese Volksrepubliek dit jaar 70 jaar bestaat. Dat zal ook gevierd worden.

Shoppen, shoppen, shoppen

Het Jaar van het Varken staat symbool voor welvaart. In deze vrije dagen wordt er niet alleen veel gereisd, ook veel gewinkeld. De afkoelende Chinese economie kan alle hulp gebruiken.

Niet dat er veel meer geconsumeerd zal worden. Een verkrapping van de kredietverlening heeft ertoe geleid dat de meeste uitgaven van consumenten aan bijvoorbeeld auto's, elektronica, witgoed en, tot op zekere hoogte, luxegoederen, zijn gedaald, aldus Fredrik Bjelland, fondsbeheerder van Skagen Kon-Tiki.

"Opvallend is dat dit niet tot uiting komt in consumptiedata, die nog altijd een relatief sterke groei laten zien. Dat geldt met name voor de kleinere steden, waar de winstgroei nog steeds hoog is in vergelijking met de westerse normen. Het is gebruikelijk dat lokale bedrijven marktaandeel veroveren op buitenlandse spelers dankzij een beter begrip van lokale voorkeuren in combinatie met innovatieve concepten."

Goed jaar voor aandelenmarkt

Historische data laat zien dat een Varkensjaar ook goed is voor de aandelenmarkt. In 2007 steeg de MSCI China Index 66,6 procent en kon de Shanghai Composite Index 98 procent aan koerswinsten bijschrijven, aldus Jian Shi Cortesi, portfoliomanager bij GAM Investments.

Hij heeft vertrouwen in een goed jaar voor aandelen, na een correctie van 30 procent sinds de top van januari 2018. Cortesi vindt Chinese aandelen nu met een verwachte koers-winstverhouding van elf, inclusief technologie-aandelen, aantrekkelijk geprijsd.

Hij gaat uit van enkelvoudige winstgroei voor Chinese bedrijven in 2019 en een overheid die de economie actiever ondersteunt.

Het dilemma van China

Maar er is ook genoeg terughoudendheid onder beleggers over China. Jason Pidcock, hoofdstrateeg, Asian income bij Jupiter Asset Management zegt daarover. "China zit in een dilemma. Stimulering heeft tot dusverre weinig positieve invloed gehad op de groei. De Chinese autoriteiten zijn ook beperkt in hun mogelijkheden."

"De dagen zijn voorbij van recordoverschotten op de lopende rekening die bijdroegen aan de economische welvaart van het land. De Chinese autoriteiten zijn niet langer in staat om de uitgaven aan infrastructuur te verhogen, aangezien dit zou leiden tot een toename van de invoer van grondstoffen. En dat zou moeten worden betaald uit een schatkist die steeds leger wordt."

Pidcock geeft er in dit klimaat geef de voorkeur aan zijn exposure aan China te beperken, waarbij hij aan private bedrijven met sterke balansen, die gericht zijn op binnenlandse consumptie de voorkeur geeft. "De aandelen van die bedrijven moeten wel voldoende liquide zijn, zodat ik snel op gebeurtenissen kan reageren."