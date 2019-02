De markten hebben een vliegende start gemaakt in 2019 en de S&P 500-index heeft de beste januarimaand in drie decennia achter de rug. Jason Hunter, technisch strateeg bij JP Morgan, ziet overeenkomsten met de jaren 2000 en 2007, maar dat is minder erg dan het lijkt.

Het optimisme op de beurzen werd in januari gevoed door een sterker dan verwacht winstseizoen en een meer terughoudende Federal Reserve. De S&P 500 staat al zo’n 15 procent in de plus ten opzichte van de low op 24 december.

Na deze rebound is de index weer terug aan de onderkant van het oude niveau. Dit patroon doet Hunter denken aan de situatie in 2000 en 2007. Dat lijkt niet veel goeds te voorspellen, maar het hoeft geen probleem te zijn, zegt de strateeg in gesprek met Cnbc. “Dit soort koersbewegingen zie je ook buiten berenmarktomgevingen.”

Berenmarkt-rebound of deel van opgaande beweging?

Hij wijst er daarnaast op dat historisch gezien, na zo’n forse uitverkoop als afgelopen december, de daarop volgende 6 tot 12 maanden vaak positief van aard zijn.

“Maar de vraag is: is dit een bearmarket-rebound of is dit gewoon een onderdeel van een duurzame, opgaande beweging richting een nieuwe high? Helaas bestaat er niet echt een verschil tussen een koersbeweging in een berenmarkt of in een stierenmarkt in een volatiele omgeving. Daarom moeten we ook naar andere indices kijken."

Chipbedrijven leidend

Een manier om erachter te komen of de recente marktrallly een herstel van de bull run is of slechts een oprisping in een berenmarkt, is een blik werpen op chipbedrijven.

Neem de Philadelphia Semiconductor Index (SOX), die 30 chipbedrijven volgt. Die index laat een mooie winst zien en staat dit jaar al zo’n 10 procent in de plus. De index is met de bredere markt mee gedaald in december, maar volgens Hunter bodemde de index eigenlijk al half november, toen de handelsbesprekingen begonnen.

PMI-cijfers

Volgens de expert is de SOX een leidende indicator voor waar de markt heen gaat, vanwege de correlatie met de PMI-cijfers. De Purchasing Managers Index, ofwel de vertrouwensindex onder inkoopmanagers, wordt door beleggers vaak gezien als een belangrijke peilstok voor de algemene gezondheid van de economie.

Hoewel de handelsspanningen en de vrees voor een afzwakkende economie de PMI-cijfers de laatste tijd onder druk zetten, suggereert Hunter’s theorie dat de semiconductorpeilstok zo’n 1 à 2 maanden voorloopt op de bredere markt. “De beleidsreacties die we zagen vanuit de Verenigde Staten en China passen in het technische verhaal. In het derde kwartaal kan de S&P nieuwe highs bereiken.”