Februari is over het algemeen geen supermaand voor aandelen, maar dit jaar zou er weleens een bovengemiddeld rendement in het vat kunnen zitten, mede dankzij de rugwind van de monsterrally in januari.

Dat schrijft MarketWatch. Februari is statistisch gezien vaak een middelmatige maand, zo hebben analisten van Bespoke Investment Group becijferd. Wie de afgelopen vijftig jaar steeds uitsluitend in februari 100 dollar zou hebben belegd in de S&P 500, zou aan het eind van de rit 106 euro overhouden: een rendement van slechts 6 procent.

Januari vaak voorbode van februari

Maar dat is geen reden om de kortste maand van het jaar af te schrijven. Diezelfde analisten van Bespoke merken op dat de aandelenmarkten in februari vaak het sentiment van januari nabootsen.

In jaren waarin de S&P 500 in januari een winst boekte, stond in februari ook gemiddeld een winst op de borden. Sinds 1928 werd in de jaren dat januari positief was, in de maand erna een gemiddeld rendement behaald van 0,39 procent. In de afgelopen 50 jaar was dat zelfs 1,34 procent.

Deze correlatie geldt ook omgekeerd: een sombere januari wordt vaak gevolgd door een zwakke februarimaand, zoals deze grafiek laat zien.

In dat opzicht ziet de komende beursmaand er veelbelovend uit. De aandelenmarkten zijn het jaar immers goed begonnen. Voor de S&P 500 was dit zelfs de beste januarimaand sinds 1987. De Dow-Jonesindex kende zijn sterkste januari sinds 1989. De recente beursrally zou dus weleens een goede voorbode kunnen zijn voor aandelen in februari.

Naast het kalendereffect zijn er nog andere, niet-statistische factoren, die stemmen tot optimisme over de komende beursmaand. Aandelenbeleggers kunnen ook profiteren van een mildere en meer accommoderende houding van de Federal Reserve en relatief sterke bedrijfswinsten.

Versoepeling Fed

De Fed hield tijdens zijn beleidsvergadering afgelopen week de belangrijkste rentetarieven onveranderd op een bandbreedte van 2,25 procent tot 2,50 procent en schrapte in de toelichting de verwijzing naar "verdere geleidelijke" renteverhogingen. In plaats daarvan benadrukte de centrale bank "geduldig" te zijn met toekomstige rentestappen en indien nodig de afbouw van de balans te vertragen.

Wall Street verwelkomde de boodschap van de Fed, aangezien het zeer ruime monetaire beleid van de centrale bank in de afgelopen jaren een cruciale rol heeft gespeeld in de langdurende stierenmarkt.

"Als we de situatie op Wall Street tijdens de kwantitatieve versoepeling analyseren, dan zien we dat aandelen steeds omhoog gingen en de volatiliteit daalde. Toen de Fed de teugels aantrok, zagen we exact het tegenovergestelde. Daarom zal de wetenschap dat de Fed de normalisatie van de balans zal terugschroeven, waarschijnlijk leiden tot een lagere volatiliteit en stijgende aandelenkoersen", zo voorspelt Kristina Hooper, hoofd marktstrateeg bij Invesco.

Bedrijfswinsten

Wat betreft de bedrijfswinsten zijn de resultaten die tot nu toe zijn gepresenteerd solide. De gemiddelde winst per aandeel steeg in het vierde kwartaal met 10,9 procent, terwijl de omzet met 6,1 procent toenam, zo blijkt uit gegevens van FactSet. Van de 180 bedrijven die hun kwartaalresultaten hebben gepresenteerd, rapporteerde 67 procent een winst die de verwachting met 4 procent wist te verslaan, aldus Fundstrat.

Zwaartepunt winst in tweede helft

Ondertussen moeten beleggers zich niet laten ontmoedigen als februari rustig van start gaat. De winsten in deze maand concentreren zich meestal in de tweede helft, zoals deze grafiek illustreert.