Value investing of waardebeleggen is een beleggingsstijl die op veel verschillende manieren benaderd kan worden. Andrew Evans, fondsmanager bij Schroders, kijkt voor een goede invulling van het begrip het liefste naar Warren Buffett, de koning van het waardebeleggen.

“Buffett was een leerling van Ben Graham - de auteur van The Intelligent Investor en daarmee de beschermheilige van waardebeleggen oude stijl. Maar Buffetts eigen investeringsvehikel, Berkshire Hathway, trok meer en meer geld aan. Hij ontwikkelde een eigen stijl van waardebeleggen.”

Evens licht drie belangrijkste uitgangspunten van value investing á la Buffett uit:

1. Denk in termen van Mr. Market

In hoofdstuk 8 van zijn boek introduceert Graham ‘Mr. Market’: "Elke dag vertelt Mr Market de belegger wat hij vindt dat zijn belegging waard is en biedt hij hem bovendien aan om op basis daarvan zijn belegging uit te breiden, dan wel te verkleinen. Soms lijkt zijn idee van waarde aannemelijk en gerechtvaardigd door de zakelijke ontwikkelingen en vooruitzichten.”

Maar laat je niet te veel meevoeren door het enthousiasme of angsten van Mr. Market, stelt Buffett. “Profiteer van de schommelingen op de markt en blijf zo 99 procent van de beleggers voor.”

2. Bouw een veiligheidsmarge in

Je kunt bij het waarderen van een bedrijf op veel onderdelen de mist in gaan. Daarom is het zinvol om een soort buffer in te bouwen voor het geval dat aannames onjuist zijn.

Beleggers moeten daarom volgens Buffett kijken naar bedrijven die met een aanzienlijke korting op hun onderliggende waarde worden verhandeld. Vervolgens is geduld heel belangrijk, het geduld om Mr. Market zijn werk te laten doen en de visie op die waarde te achterhalen.

3. Onthoud dat aandelen bedrijven zijn

Een belegger moet tot slot nooit de waarheid uit het oog verliezen en dat is dat hij een aandeel van een bedrijf koopt en niet zomaar een stuk papier dat in waarde stijgt en daalt. Bedenk altijd: Zou ik, als ik het geld had, ook het gehele bedrijf kopen? Als dat niet het geval is, waarom zou je dan wel een stukje van het bedrijf kopen?

Deze mentaliteit moet de belegger ervoor behoeden een aandeel te kopen omdat een ander hem misschien had verteld dat het een buitenkansje was.

Deze drie punten lijken misschien heel simpel, maar de uitvoering is verre van dat. Zoals Buffett zou zeggen: ‘Beleggen is eenvoudig, maar niet makkelijk.’ Het vereist discipline, veerkracht en geduld.