Olie- en gasbedrijf Shell wist in het afgelopen kwartaal, dat werd gekenmerkt door volatiele olieprijzen, de winstverwachting te verslaan én realiseerde een enorme kasstroom. Volgens het bedrijf zelf zal die kasstroom de uitbetaling van rendementen van 'wereldklasse' blijven ondersteunen.

De goede prestaties verlichten de zorgen over de vraag of Shell de schulden kan verminderen en het aandeleninkoopprogramma kan voltooien, en tegelijkertijd een van 's werelds hoogste contante dividenden kan betalen, schrijft Bloomberg Business.

Investeringsniveau

Toch onderstreept de performance ook de bezorgdheid van sommige analisten over het investeringsniveau van het concern, omdat de vervanging van reserves ver onder het gemiddelde daalde.

Shell drong er bij beleggers op aan zich te concentreren op het rendement, omdat het bedrijf zijn volledige dividend in contanten betaalde, de schulden in toom hield en de volgende tranche van het terugkoopprogramma van 25 miljard dollar startte.

'Alles doen'

"We gaan alles doen en we moeten alles doen", zei Chief Financial Officer Jessica Uhl in een interview met Bloomberg Television. "Het is belangrijk voor beleggers om de aard van Shell te begrijpen, de aard van onze kasstromen, die zijn niet per se afhankelijk van excessieve niveaus van kapitaalinvesteringen."

De Brits-Nederlandse oliemaatschappij verdiende in het vierde kwartaal 5,69 miljard dollar, gecorrigeerd voor eenmalige items. Dat is een stijging ten opzichte van de 4,3 miljard dollar een jaar eerder en meer dan de gemiddelde analistenverwachting van 5,39 miljard dollar.

Stijgende winst

Kostenbesparingen zorgen ervoor dat de winst van Shell op niveaus liggen die voor het laatst werden gezien toen de olieprijs nog 100 dollar per vat bedroeg.

Beleggers reageerden positief op de resultaten. In de afgelopen twaalf maanden daalde het aandeel Shell echter meer dan zijn Europese concurrenten, met een daling van ongeveer 6 procent in vergelijking met koerswinsten voor BP en Total.

Kostenverlaging prioriteit

De winst in het vierde kwartaal was het hoogste voor die periode in ten minste zes jaar, toen de olieprijs rond de 100 dollar per vat schommelde. Bestuursvoorzitter Ben van Beurden heeft van de verlaging van de kosten een prioriteit gemaakt.

Dat was in eerste instantie bedoeld om de ineenstorting van olieprijs tussen 2014 en 2017 te overleven, en vervolgens om het bedrijf concurrerend te houden in het geval dat de prijzen laag zouden blijven.

Te weinig investeren?

Hoewel de winstgevendheid is verbeterd, vragen sommige analisten zich af of Shell het risico loopt te weinig te investeren. Volgens analist Martijn Rats van Morgan Stanley is een olieprijs van 65 dollar, iets boven de huidige prijs, waarschijnlijk te laag voor het bedrijf om zijn halsbrekende uitbetalingen aan aandeelhouders voort te zetten en de kapitaaluitgaven hoog genoeg te houden om de reserves op te voeren.

Shell voegde 700 miljoen vaten toe aan nieuwe reserves, vergeleken met de productie van ongeveer 1,4 miljard vaten. Als gevolg hiervan stond de reserve-vervangingsratio vorig jaar op 53 procent, ruim onder het driejarige gemiddelde van 96 procent.

Rats merkte op dat de ratio werd beïnvloed doordat Shell het gigantische aardgasveld in Groningen moest afboeken, dat door de Nederlandse overheid wordt gesloten omdat het aardbevingen veroorzaakt. Zonder dat zou de organische reserve-vervangingsratio volgens hem 98 procent zijn geweest.

Cashmachine

Volgens financieel topvrouw Uhl moeten beleggers niet te gefixeerd zijn op de reserves, omdat de exploratie- en productiedivisie minder dan de helft van de kasstroom van Shell genereert. De onderdelen raffinage en marketing en geïntegreerde gasbedrijven deden het allebei beter dan analisten hadden verwacht, ondersteund door het opstarten van de chemische fabriek van Geismar in de VS.

De kasstroom uit operationele activiteiten, een cruciale graadmeter voor nieuwe projecten en dividend, bedroeg 22 miljard dollar. Dat is drie keer het niveau van een jaar eerder. Dat cijfer werd gestuwd door een positieve beweging van 9,1 miljard dollar in het werkkapitaal in het vierde kwartaal, vooral door de daling van de olieprijzen en lagere voorraden.

'Bijzonder sterk'

Het totale kasstroomcijfer was bijzonder sterk, maar het onderliggende cijfer bleef volatiel en was iets zwakker dan verwacht, verklaarde Biraj Borkhataria, analist bij RBC Capital Markets.

Ondanks verschillende kwartalen van sterke winsten en het genereren van cash, suggereert het dividendrendement van Shell dat beleggers niet volledig overtuigd zijn van de boodschap van het concern om "het allemaal te doen".

De aandelen worden verhandeld op een niveau dat een dividendrendement van ongeveer 6 procent impliceert, ver boven de meest directe concurrenten Exxon Mobil en Chevron, maar op hetzelfde niveau als Total en BP.