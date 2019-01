De terugkeer van volatiliteit was een belangrijk thema voor aandelenbeleggers in 2018. Zelfgenoegzaamheid en een kort geheugen leidde tot paniek op de beurzen, vooral in het vierde kwartaal. De dagelijkse volatiliteit kan de perceptie van beleggers snel doen veranderen.

Het kan daarom nuttig zijn voor beleggers om te bepalen welke aandelen de grootste prijsvolatiliteit vertoonden en die het minst volatiel waren, schrijft columnist Philip van Doorn op MarketWatch.

Semiconductoraandelen volatiel

Halfgeleideraandelen zijn normaal een volatiele groep aandelen. Ze hebben de afgelopen vijf jaar veel beter gepresteerd dan de brede markt. Maar door de dagelijkse schommelingen, vooral tijdens periodes met een hogere algehele volatiliteit in de markt, zijn ze niet voor iedereen geschikt.

Zo was de PHLX Semiconductor Index ETF dit jaar tot en met 25 januari met 11 procent gestegen, na een val van 15 procent in het vierde kwartaal. Maar op 28 januari daalden de aandelen van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia met 14 procent, nadat het bedrijf zijn vooruitzichten voor het vierde kwartaal verlaagde. Dat veranderde de stemming voor de halfgeleidersector weer, tenminste voor die dag.

Het voordeel van lage volatiliteit

Het blijkt dat voor investeerders in buy and hold-indexfondsen, een strategie om alleen te beleggen in de minst volatiele 100 aandelen van de S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index en de S&P 600 Small Cap Index in verschillende perioden beter heeft gepresteerd dan de brede indices.

Voor aandelenselecteurs kan het erg moeilijk zijn om de meest volatiele namen te houden, vooral als het om daghandelaren of kortetermijnbeleggers gaat. Het rendement van aandelen met de grootste recente volatiliteit is gemengd, maar er is een duidelijke tendens dat de minst volatiele aandelen in lange perioden beter presteren.

Meest volatiele aandelen

Met behulp van gegevens van FactSet heeft Van Doorn de top tien van meest volatiele S&P 500-aandelen op een dagelijkse basis tot nu toe in 2019 samengesteld. Advanced Micro Devices was tot nu toe het meest volatiele aandeel van de S&P 500 tot nu toe dit jaar.



Uit bovenstaande tabel blijkt dat de hoge mate van schommelingen van de dagelijkse prijs niet per se gecorreleerd was met slechte prestaties in januari. Acht van deze tien aandelen leden in het vierde kwartaal echter een koersverlies met dubbele cijfers en zes deden dat voor heel 2018.



​Aan de andere kant bevat deze groep enkele langetermijnwinnaars. Het is fascinerend om te zien dat de meerderheid van deze aandelen het rendement van de S&P 500 weet te overtreffen over lange periodes, ondanks alle pijn die ze de afgelopen tijd hebben veroorzaakt.

Minst volatiele aandelen

De onderstaande tabel bevat de tien minst beweeglijke S&P 500-aandelen op een dagelijkse basis tot nu toe in 2019. Red Hat liet tot nu toe de minste prijsbeweging zien. De meeste van deze aandelen presteren slechter dan de brede index. Maar op een na presteerden ze allemaal beter in het vierde kwartaal. In 2018 presteerden zeven van de tien beter dan de index.

Wanneer gekeken wordt naar de langere termijn dan is de tendens naar outperformance voor de groep van minst volatiele aandelen duidelijk. Er is een duidelijke correlatie tussen lage volatiliteit gedurende lange periodes en outperformance.