Er zijn nog steeds topaandelen die de afgelopen maanden onterecht afgestraft zijn en nu voor aantrekkelijke waarderingen op te pikken zijn. Morningstar tipt er vier.

Robert van den Oever van Morningstar legt uit waarom juist deze aandelen interessant zijn. Het gaat om UPS, Wells Fargo, ExxonMobil en KLA-Tencor.

UPS

“UPS, een van de bekendste koeriersdiensten ter wereld, werd vooral afgestraft vanwege zorgen over de economie als geheel. Toch denken we dat UPS heel goed gepositioneerd is in de markt, vanwege hun ongeëvenaarde bezorgingsnetwerk. UPS kan harder groeien dan de economie dankzij het groeiende aantal online bestellingen bij bijvoorbeeld Amazon.

Volgens de maatstaven van Morningstar is het aandeel 15 procent ondergewaardeerd. Het biedt een dividendrendement van 3,8 procent. De balans is sterk en het bedrijf zal over 2018 60 procent van zijn vrije kasstroom als dividend uitkeren. We verwachten dat het dividend in de toekomst verder zal groeien.”

Wells Fargo

“Wells Fargo moest het het afgelopen jaar ontgelden vanwege financiële producten waarmee het klanten onterecht opzadelde. Maar ook hier geldt dat Wells Fargo een erg sterke positie heeft ten opzichte van concurrenten: ze halen het meeste spaargeld op van alle banken in de VS en dat geeft ze een sterke positie in de bankensector.

Wells Fargo noteert nu 25 procent lager dan Morningstar redelijk vindt. Het dividendrendement ligt op 3,8 procent. Wells Fargo betaalt 40 procent van zijn winst uit als dividend en volgens ons is er ruimte om dat te laten groeien. Vergeet overigens niet dat dividenduitkering in de bancaire sector onderhevig is aan strenge regelgeving.

Tot slot heeft de bank tegen de huidige koers ruimte om eigen aandelen in te kopen. Een vermindering van het aantal aandelen zal de dividendgroei per aandeel stimuleren.”

ExxonMobil

"De oliesector komt nu voornamelijk in het nieuws vanwege de dalende olieprijzen. Dat is een negatief gegeven voor de industrie. Maar ExxonMobil is volgens ons een van de sterkste bedrijven om die prijsschommelingen op te vangen. Dat komt doordat het bedrijf de hele productieketen, van exploratie tot aan de raffinage en de distributie, stevig in handen heeft. Dat bevordert de slagvaardigheid.

Exxon kan tegen een stootje: de balans is de sterkste van alle concurrenten en dat verzekert het dividend voor de lange termijn. Zelfs met de uitschieters van de olieprijs van de afgelopen jaren wist het bedrijf elk kwartaal het dividend uit de kasstroom te betalen, en dat kunnen zeker niet alle oliereuzen zeggen.

ExxonMobil noteert nu zo’n 25 procent onder de Fair Value van Morningstar en het dividendrendement bedraagt 4,8 procent."

KLA-Tencor

Laatste op de lijst is KLA-Tencor. "Dit is een fabrikant van meet- en inspectieapparatuur voor semiconductorbedrijven. In de chiphoek zijn de laatste tijd klappen gevallen en KLA-Tencor is daar geen uitzondering op. Maar, ook dit bedrijf heeft een sterke positie en werkt in een niche voor de chipmachine-industrie.

Het heeft de afgelopen decennia ieder jaar een vrije kasstroom weten te genereren en heeft een krachtige balans. Hierdoor kan KLA-Tencor het aantrekkelijke dividendrendement van 3,5 procent blijven uitkeren en zelfs laten groeien."