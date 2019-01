Waar moet je als belegger nu op zoek naar de beste koopjes? Met alle volatiliteit van de afgelopen tijd ziet er een aantal topbedrijven goedkoop uit. InvestorPlace gebruikte de gegevens van TipRanks om zeven aandelen te lokaliseren waarvan analisten geloven dat ze koopjes zijn, en die klaar zijn voor een sterk 2019.

Het gaat om de volgende 7 namen:

1. Gilead

Het valt niet te ontkennen, Gilead Sciences is een aandeel met een schommelend verleden. Maar het lijkt er nu weer boeiend uit te zien. Analist Hartaj Singh van Oppenheimer heeft zijn advies voor het biofarmaceutische bedrijf verhoogd van Houden naar Kopen.

De analist voorziet meerdere katalysatoren die in 2019 zouden kunnen plaatsvinden, zoals de aanstelling van de industrieveteraan Daniel O'Day als nieuwe bestuursvoorzitter, een verdere omzetgroei en belangrijke klinische testresultaten.

Singh hanteert een koersdoel van 85 dollar en voorziet daarmee een opwaarts potentieel van 24 procent. Het gemiddelde koersdoel van analisten bedraagt 88 dollar, ofwel een opwaarts potentieel van 29 procent. Het aandeel is in december 13 procent kwijtgeraakt, maar is in 2019 al met 9 procent gestegen.

2. Goldman Sachs

Aandelen van de Amerikaanse bank Goldman Sachs stegen met 11 procent na het uitstekende jaarverslag. Goldman versloeg de verwachtingen met een winst per aandeel in het afgelopen kwartaal van 6,04 dollar versus een consensus van 5,61 dollar. Volgens analist Chris Kotowski van Oppenheimer was dat echter niet de reden voor een stijging van 9,5 procent op de dag van de cijfers en een winst van 30 procent ten opzichte van het dieptepunt op 24 december.

"Het was niet het kwartaal, maar eerder het dieptepunt van 24 december waardoor het aandeel volgens ons technisch gezien veel te goedkoop was geworden", aldus Kotowski. Sterker nog, zelfs na de heropleving ligt het aandeel nog steeds 28 procent onder het hoogtepunt van maart, hoewel de consensusschattingen nu hoger zijn dan in maart. Kotowski's koersdoel van 272 dollar biedt een opwaarts potentieel van 37 procent.

3. Alphabet

RBC Capital-analist Mark Mahaney ziet momenteel een 'ongewoon positieve waarderingsomgeving' voor internetaandelen. En vooral voor Google-moeder Alphabet. Zijn koersdoel van 1400 dollar voor Alphabet biedt een opwaarts potentieel van 28 procent. De laatste keer dat de grote internetaandelen in de buurt waren van een grote uitverkoop was volgens de analist aan het begin van 2016.

Alphabet is een bedrijf met extreem consistente fundamentele trends en meer dan 100 miljard dollar aan netto contanten op de balans. Ook ziet de toekomst van het bedrijf er sterk uit. Met investeringen in hardware, cloud, internetverbonden thuisproducten en autonome voertuigen is het concern klaar voor meer jaren van premiumgroei en winst.

4. Philip Morris

Aandelen van consumptiegoederen zijn op dit moment misschien niet de meest aansprekende groep aandelen. De macrovooruitzichten zijn zwak en sommige waarderingen lijken op dit moment behoorlijk gespannen. Maar er zijn nog steeds aantrekkelijke kansen te vinden.

"We zien nog steeds kansen in dagelijkse consumptiegoederen, met name in de platgeslagen tabakssector", aldus analist Bonnie Herzog van Wells Fargo. Haar favoriete aandeel is Philip Morris International, eigenaar van Marlboro. Het bedrijf zet vol in op het rookloze sigarettenapparaten IQOS. Volgens Philip Morris is het doel om sigaretten te vervangen door deze rookvrije producten.

De aandelen zijn in de afgelopen drie maanden met 19 procent gedaald, maar zijn sinds het begin van het jaar met 8 procent gestegen. Volgens Herzog heeft het aandeel nu een buigpunt bereikt. Dit komt tot uiting in haar koersdoel van 100 dollar, wat een opwaarts potentieel biedt van 36 procent ten opzichte van de huidige aandelenkoers.

"We herhalen onze bullish vooruitzichten voor de sector tabak, met zeer aantrekkelijke waarderingen, prijszettingsvermogen, sterke en terugkerende cashflows, aantrekkelijke dividendrendementen en opwaarts potentieel van producten met een verminderd risico", aldus Herzog.

5. Pinnacle Financial Partners

De in Nashville gevestigde bank Pinnacle Financial Partners heeft onlangs de resultaten over het vierde kwartaal gepubliceerd. De operationele winst per aandeel van 1,25 dollar versloeg de verwachting van analisten van 1,23 dollar.

Analist Tyler Stafford van Stephens hanteert nu een koersdoel van 60 dollar en meer analisten hebben hun koersdoelen verhoogd. UBS verhoogde het advies voor de bank van verkopen naar houden.

6. Dropbox

Het tweede internetaandeel in de lijst is dataopslagbedrijf Dropbox. Er zijn beleggers die Dropbox niets vinden. Ze zijn van mening dat het bedrijf niet goed is te onderscheiden van concurrenten zoals Microsoft en Google. Andere sceptici beweren dat opslag een product is dat gratis wordt geleverd met andere diensten zoals Microsoft 365 en G Suite.

Dropbox heeft naar eigen zeggen het beste product voor eindgebruikers. Het product is 'besturingssysteemneutraal' en gebruikers prefereren het boven de producten van concurrenten. In feite is deze dynamiek nu uitgegroeid tot een partnerschap, waarbij G Suite & Microsoft twee van hun grootste partners zijn.

Mark Mahaney van RBC hanteert een koersdoel 37 dollar voor Dropbox, wat zich vertaalt in een extreem aantrekkelijk opwaarts potentieel van 61 procent. "Elk kwartaal zijn we steeds meer onder de indruk van het bedrijfs- en financiële model van Dropbox", aldus Mahaney. Het gemiddelde koersdoel van analisten bedraagt 34,50 dollar en biedt een opwaarts potentieel van 50 procent.

7. Constellation Brands

Bierbrouwer Constellation Brands is in de afgelopen drie maanden 26 procent gekelderd. Topanalist Kevin Grundy van Jefferies noemt het concern zijn topkeuze voor 2019. Hij ziet de recente koersdaling als een aantrekkelijke koopmogelijkheid.

"We zien een groei van de bierverkoop met 10 procent in de komende 3 tot 5 jaar, met een sterke groei voor de Mexicaanse import. Het belang in Canopy zorgt daarbij voor een unieke blootstelling aan de cannabismarkt", aldus Grundy. Het koersdoel van de analist van 258 dollar biedt een opwaarts potentieel van 56 procent. Ook heeft analist Judy Hong van Goldman Sachs het advies voor het bedrijf onlangs verhoogd naar kopen.