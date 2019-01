De prijs van cryptomunt bitcoin zou kunnen dalen tot nul. Dat zei Jeff Schumacher, oprichter van BCG Digital Ventures, tijdens een panelgesprek van Cnbc op het World Economic Forum in Davos.

"Ik geloof dat bitcoin naar nul zal gaan. Ik denk dat het een geweldige technologie is, maar ik geloof niet dat het een valuta is. Het is nergens op gebaseerd", aldus Schumacher, een grote investeerder in blockchain-gerichte bedrijven.

Enorme energieconsumptie

"De milieu-impact van bitcoin vertelt je dat het geen valuta van de toekomst zal zijn", zei de cryptokenner, die daarbij verwees naar de enorme energieconsumptie van de totale rekenkracht van het bitcoin-netwerk. Ook heeft bitcoin veel problemen, waaronder trage transactietijden met hoge kosten.

De andere panelleden, onder wie bestuursvoorzitter Brad Garlinghouse van Ripple, partner Edith Yeung van 500 Startups en voorzitter Glenn Hutchins van North Island, bespraken de toekomst van de blockchain-technologie, het digitaal gedecentraliseerde grootboek waarin de transacties van cryptovaluta worden geregistreerd. Allen waren het erover eens dat de waarde van de cryptomunten afgeleid zal worden van hoe nuttig het onderliggende protocol is.

Waardeopslag

Volgens Glenn Hutchins, voorzitter van North Island, is de rol van bitcoin in de toekomst mogelijk gericht op een middel van waardeopslag voor de lange termijn.

"Het kan zijn dat de rol van bitcoin in het systeem kan zijn om waarde terug te brengen, om daar je waarde op te slaan en te behouden, terwijl je cryptomunten hebt die andere gebruiksmogelijkheden hebben die je op dit moment nog niet gebruikt", aldus Hutchins.

'Blockchain is interessant'

Hutchins voegde, samen met de andere panelleden Edith Yeung en Brad Garlinghouse, eraan toe dat de focus voor hem als belegger ligt op de onderliggende technologie die bekend staat als blockchain.

"Ik ben veel minder geïnteresseerd in het beleggen in bitcoin als een valuta-eenheid of zelfs in de blockchain als een boekhoudkundig grootboek. Ik denk veel meer aan de onderliggende protocollen."

Volgens Schumacher probeert de industrie nu om 'open gedecentraliseerde systemen' te creëren. Dit zouden in wezen protocollen of infrastructuur van de volgende generatie zijn waar bedrijven op kunnen draaien, vergelijkbaar met cloud-computing.

'Meer in Azië dan in VS en Europa'

De volgende generatie blockchaintechnologie wordt momenteel ontwikkeld. Yeung ziet de adoptie van blockchain snel gebeuren op het gebied van betalingen, met name in Azië.

"In veel ontwikkelingslanden, waar ze niet over creditcards beschikken en er geen specifieke infrastructuur is, is het bijna makkelijker om een soort blockchainbetalingssysteem op te zetten. Je zal dan ook meer actie zien in Azië dan in de VS en Europa."

Gewoon een goed werkend product

Ripple-CEO Garlinghouse verwacht in ongeveer vijf jaar een bredere acceptatie van blockchain, terwijl Schumacher denkt dat het drie jaar duurt. Volgens Hutchins maakt het de consumenten echter niet uit waarvoor blockchain wordt gebruikt, ze willen alleen een goed werkend product.

"Wanneer je vandaag een e-mail verstuurt, denk je niet na over de onderliggende technologie die je gebruikt. Dus je kunt ons horen praten over protocollen, munten, technologische oplossingen, hoeveel transacties per seconde, maar uiteindelijk draait het om dat wanneer je iets van waarde aan de ene kant erin stopt, er iets van waarde aan de andere kant uitkomt, en je zult er niet bij nadenken wat de onderliggende technologie is. En dat is wanneer je weet dat we succesvol zijn", aldus Hutchins.