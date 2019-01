Beursmiljardair Bill Miller is een legende op Wall Street, die met met zijn aandelenfonds vijftien jaar lang de S&P 500-index wist te verslaan.

In een interview met MarketWatch gaf hij zijn visie op de toestand van de aandelenmarkt en noemde hij vier van zijn favoriete aandelen op dit moment.

"De werkloosheid en de inflatie zijn laag. De waarderingen zijn dit jaar 15 tot 20 procent gedrukt omdat de winsten wel zijn gestegen en de aandelenkoersen niet. Ik denk dat dit een normale correctie is in een aanhoudende stierenmarkt. Tot er iets verandert op macroniveau en met de waarderingen, blijven we volledig geïnvesteerd", zei Miller.



Hij runt momenteel met zijn twee zonen het in Baltimore gevestigde bedrijf Miller Value Partners, dat ongeveer 2 miljard dollar aan vermogen beheert. Voor die tijd beheerde Miller een fonds met 70 miljard dollar aan activa. Maar dat was voordat de financiële crisis toesloeg en zijn fonds volledig verwoestte, dat topzwaar was met financiële aandelen zoals Citigroup en Bear Stearns.

Instroom

Zijn huidige fonds presteert goed en versloeg het afgelopen decennium de S&P 500-index met ruim 3 procentpunten per jaar, volgens gegevens van Morningstar.

Ook beleggers is dat opgevallen: Miller Opportunity Trust zag afgelopen jaar ongeveer 377 miljoen dollar aan kapitaal instromen. "Dit is de enige keer in mijn 37 jaar als vermogensbeheerder dat we een instroom hebben gezien ondanks een marktcorrectie", verklaarde Miller.

Vier favorieten

Vier van zijn favoriete aandelen op dit moment zijn:

Socialmediabedrijf Facebook

Woningbeveiliger ADT

Cosmeticabedrijf Avon

Webwinkel Amazon

Amazon is de grootste participatie van zijn fonds. "Beleggers hebben Amazon genegeerd omdat ze zeiden dat het bedrijf geen winst maakt. Ik laat de prijs van het aandeel van een bedrijf me niet in verwarring brengen over de fundamenten van een onderneming. Dat is zelden het einde van het verhaal", aldus Miller.