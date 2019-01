Volgens analist Richard Ramsden van Goldman Sachs zullen Amerikaanse bankaandelen op de korte termijn beter blijven presteren.

De financiële sector en bank-ETF's kunnen aan momentum blijven winnen. Dankzij de beter dan verwachte kwartaalresultaten en de verbeterende vooruitzichten kan het sentiment op dit goedkope segment van de markt verbeteren.

Dat schrijft ETF Trends. Volgens analist Richard Ramsden van Goldman Sachs zullen Amerikaanse bankaandelen op de korte termijn beter blijven presteren.

Het sentiment in de sector wordt volgens Ramsden gedreven doordat verschillende managementteams van banken hebben aangegeven de hefboomwerking te versterken, ook als de rente niet verhoogd wordt. Daarnaast helpen een ommekeer van de zwakke kapitaalmarkttrends die we tot zover zien in januari, en een toenemede kredietgroei in 2019.

Brede ETF's

Beleggers kunnen profiteren van het herstel door te kijken naar brede ETF's in de financiële sector, waaronder de Financial Select Sector SPDR, Fidelity MSCI Financials Index ETF, iShares US Financials ETF en Vanguard Financials ETF.

De ETF's in de brede financiële sector hebben een grote blootstelling aan grote banken. Zo bestaat de Financial Select Sector SPDR voor 44 procent uit bankaandelen. De brede sector ETF's bevatten echter niet alleen zuivere banken, maar bestaan ook uit verzekeringsmaatschappijen, gediversifieerde financiële diensten en consumentenfinanciering.

Bank-ETF's

Aan de andere kant kunnen beleggers zich ook richten op meer op banken gerichte ETF's, zoals de iShares US Regional Banks ETF, SPDR S&P Regional Banking ETF, Invesco KBW Regional Bank Portfolio en SPDR S&P Bank, die een grotere focus leggen op middelgrote en kleine regionale banken.

Voor een gerichte blootstelling aan het segment voor kleine banken kunnen beleggers ook kijken naar opties zoals: First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund en Invesco S&P SmallCap Financials Portfolio.