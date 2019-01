We zijn zeker nog niet verlost van een dreigende bearmarkt. De Amerikaanse aandelenmarkten hebben zich wat hersteld na het scherpe einde van 2018, maar het risico op een significant neerwaartse trend bestaat nog steeds.

Dat zegt Nobelprijswinnaar Robert Shiller woensdag tijdens een interview op het World Economic Forum in Davos.

"Ik ben geen meestervoorspeller maar het risico op een berenmarkt in 2019 is er. Beleggers hebben het gevoel dat de bullmarkt wat lucht kwijt moet en dat is ook wel gebeurd, maar echt veel is het niet geweest."

'Verhalen drijven de markt'

De hoogleraar economie aan Yale University zegt niet zo zeer naar de fundamentals te kijken, maar meer geïnteresseerd te zijn in psychologie en populaire 'verhalen'. "Ik deel risico’s in aan de hand van verhalen en het berenmarktverhaal heeft aan kracht gewonnen."

Al eerder stelde de econoom dat de Depressie van 1920 – 21, de Grote Depressie in de jaren ’30 en de recessie van 2007 – 09 vooral gedreven werden door verhalen. "Ik heb altijd iets tegen economen met hun fundamentals. Ik ben nu een boek aan het schrijven over de narratieve economie en ik denk dat die verhalen de markten meer drijven dan fundamentals."

Bijna klassieke berenmarkt

"Het verhaal waar we nu in zitten begon aan de start van 2018. In januari en februari zagen we een correctie van 10 procent. Vervolgens zagen we in september nog een daling en rond Kerst viel de S&P 500 terug met bijna 20 procent vanaf de top, wat voor een bijna klassieke berenmarkt zorgde."

"Dat zit toch in de hoofden van mensen. Er bestaat een gevoel dat het aan de ene kant klaar kan zijn en dat dit een koopsignaal is, maar dat het ook kan zijn dat de echte klus nog geklaard moet worden en dat we nog verder kunnen dalen."

5 procent in de plus

Een berenmarkt staat voor een serieuze, langdurige daling van de aandelenmarkten. In cijfers uitgedrukt gaat het om een daling van 20 procent of meer vanaf de laatste top. De S&P 500 bereikte dat punt op 24 december. Dat was echter wel op intra-day basis en niet op basis van de slotstand. Sinds de start van 2019 staat de S&P 500 zo’n 5 procent in de plus.