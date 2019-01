De schrik zat er wel even goed in na het beroerde vierde kwartaal van 2018. Voor wat meer inkomenszekerheid verlegden veel beleggers hun blik richting dividend uitkerende bedrijven. Maar welke aandelen zijn dan de juiste keuze?

Daniel Sparks van Fool.com komt in dat kader met twee ideeën: techreus Apple en groothandelgigant Costco.

Apple

De beurswaarde van Apple was in de laatste maanden van 2018 al aanzienlijk gezakt, maar begin 2019 ging de daling nog verder, nadat het management aangaf dat de omzet in het eerste kwartaal lager zal zijn dan verwacht.

Er is voor beleggers een goede reden om sceptisch te zijn vanwege de lagere verwachtingen voor de iPhone-verkopen. Maar door de afstraffing van 33 procent vanaf de top in oktober is de koerswinstverhouding voor Apple nog maar 13. En dat is erg laag voor een marktleider met prijszettingsvermogen.

Na de koersdalingen van afgelopen maanden is het dividendrendement gestegen van 1,2 procent begin oktober naar 1,9 procent nu. En het kan goed zijn dat er eind april of begin mei nog een dividendverhoging wordt aangekondigd. Apple heeft namelijk sinds 2013 ieder jaar rond die tijd een verhoging doorgevoerd.

Costco

Groothandelsketen Costco heeft een dividendrendement van slechts 1,1 procent. Dat lijkt niet al te indrukwekkend, maar het wordt al een stuk interessanter als beleggers ook kijken naar het speciaal dividend dat Costco vrij regelmatig uitkeert.

Sinds 2012 is dat drie keer gebeurd (7 dollar in 2012, 5 dollar in 2015, en 7 dollar in 2017). Daar zat steeds twee jaar en een kwartaal tussen, dus als dit patroon vastgehouden wordt, mogen we wellicht in de tweede helft van 2019 weer op speciaal dividend rekenen. Het speciaaldividend komt bovenop het gewone kwartaaldividend.

Net als Apple heeft Costco een lage pay out-ratio (30 procent), wat betekent dat er nog voldoende ruimte is om in de toekomst het dividend te verhogen. Beide bedrijven zijn dus het overwegen waard als u op zoek bent naar sterke bedrijven tegen een redelijke prijs en een goed dividendgroeipotentieel.

Daniel Sparks heeft aandelen Apple in bezit.