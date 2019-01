Wall Street heeft tot nu toe vrij stoïcijns gereageerd op de shutdown in de VS. Maar daar zou komende week weleens verandering in kunnen komen.

Dat waarschuwen experts op MarketWatch.com. Sinds de gedeeltelijke sluiting van Amerikaanse overheidsdiensten zijn de aandelenkoersen op Wall Street per saldo gestegen. De S&P 500 noteert nu zelfs 14,5% hoger dan bij de start van de shutdown, 34 dagen geleden.

Effecten op de economie

Maar aan die rally kan een eind komen als de effecten van de shutdown doorsijpelen in de Amerikaanse economie, zo vrezen analisten en beleggers.

"De shutdown heeft tot nu toe nog niet de beurskoersen beïnvloed", erkent Ryan Nauman, marktstrateeg bij Informa Financial Intelligence. "Maar het heeft al wel het consumenten- en ondernemersvertrouwen aangetast. Als de shutdown nog enkele weken aanhoudt, zal het een meetbare impact op de economie hebben en daarmee ook de beurskoersen omlaag trekken."

Banenrapport

Volgens Michael DePalma, topman van PhaseCapital, zijn de gevolgen van de shutdown nog niet zichtbaar in harde macro-economische cijfers, zoals het bruto binnenlands product of de arbeidsmarktdata. Maar dit kan komende week veranderen.

Op vrijdag 1 februari zal het Amerikaanse ministerie van Arbeid het arbeidsmarktrapport over januari presenteren, met ramingen over de banengroei en de werkloosheid. Als hierin signalen zichtbaar zijn dat de economische groei afvlakt, zullen beleggers hier direct op reageren, zo waarschuwt hij.

In dit banenrapport zullen de ambtenaren die nu onbetaald aan het werk zijn niet worden aangemerkt als werkloos, omdat het Amerikaanse Congres en president Trump hebben bekrachtigd dat zij hun achterstallig loon betaald zullen krijgen.

Maar in de private sector zijn de gevolgen van de shutdown waarschijnlijk al wel zichtbaar. Volgens een onderzoeksrapport van Capital Economics zijn er circa 4 miljoen banen in de private sector die afhankelijk zijn van contracten met de overheid. Op die manier tast de shutdown zich dus op een indirecte manier de banengroei aan.

Inhaaleffect

De Amerikaanse regering heeft alvast een schot voor de boeg genomen en ervoor gewaarschuwd dat de shutdown ervoor kan zorgen dat de economische groei in de VS in het eerste kwartaal tot bijna 0% uitkomt als een oplossing nog lang op zich laat wachten. Maar hierbij werd wel aangemerkt dat een inhaaleffect kan plaatsvinden als de shutdown ten einde is.

Verslechtering consumentenvertrouwen

Of dat gebeurt, wordt echter betwijfeld door Joseph Song, een econoom van Bank of America Merrill Lynch. Hij waarschuwde er gisteren in een rapport voor dat een verslechtering van het consumentenvertrouwen ertoe kan leiden dat de consumentenuitgaven niet volledig aantrekken tot het niveau van voor de shutdown.

Deze grafiek maakt inzichtelijk dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen een flinke deuk heeft opgenomen sinds de Amerikaanse overheidsdiensten gedeeltelijk op slot gingen:

Als ambtenaren na de beëindiging van de shutdown hun achterstallig loon ontvangen, zullen ze dat geld niet uitgeven, maar er schulden mee afbetalen en een deel op een spaarrekening zetten, zo verwacht Song, omdat hun vertrouwen fors is gedaald. Dit geld rolt dus niet de economie in.

Ook andere consumenten zullen vanwege het gedaalde naar verwachting de hand op de knip houden, omdat hun vertrouwen is afgenomen.