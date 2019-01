Het is twee jaar geleden dat Donald Trump werd ingehuldigd als president van de Verenigde Staten. In die tijd hebben aandelen van defensiebedrijven en technologieconcerns veruit het best gepresteerd van alle sectoren.

Dat blijkt uit een inventarisatie door Cnbc. De iShares US Aerospace & Defense ITA exchange traded fund (ETF) is sinds 19 januari 2017 met meer dan 30 procent gestegen en de S&P 500 tech-sector met meer dan 37 procent.

Daarmee hebben beide sectoren met gemak de brede S&P 500-index verslagen, die in de afgelopen twee jaar met 18 procent is gestegen.

Lucht- en defensiesector

De opmars van de iShares US Aerospace & Defense ITA ETF werd grotendeels veroorzaakt door de koersstijgingen van Boeing, AeroVironment en Aerojet Rocketdyne. Die drie aandelen zijn in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld in waarde.

Andere hoogvliegers in de defensiesector van de afgelopen twee jaar zijn Axon Enterprise (die in die tijd bijna 100 procent opklom) en Heico Corp (die met 97 procent is gestegen).

Techsector

In technologiesector is Arista Networks het best presterende aandeel, met een koersstijging van meer dan 150 procent. Ook Red Hat en Adobe zagen in deze periode hun beurskoers meer dan verdubbelen, evenals PayPal en Advanced Micro Devices (AMD).

Onderstaand geeft van beide sectoren de best renderende aandelen weer:

AeroVironment, Inc. Arista Networks, Inc. Red Hat, Inc. Adobe, Inc. Boeing Company PayPal Holdings Inc Fortinet, inc. Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. Axon Enterprise Inc HEICO Corporation

Ook zorgsector in trek

Niet alleen defensie- en technologieaandelen hebben het de afgelopen twee jaar goed gedaan, ook de gezondheidszorgsector in S&P 500 was in trek. Deze liet sinds de inhuldiging van Trump een stijging zien van meer dan 26 procent.

Hier ging Nektar Therapeutics aan kop. Dit aandeel is met een koerswinst van bijna 280 procent het best presterende aandeel in de S&P 500. Hierna volgt Abiomed, een ander aandeel uit de gezondheidszorgsector, met een koerswinst van ongeveer 200 procent.

Top 5 S&P 500

De top vijf van best presterende aandelen in de S&P 500 bestaat verder uit:

Nektar Therapeutics Abiomed, Inc. NRG Energy, Inc. Arista Networks, Inc. Netflix, Inc.

Energie- en communicatie onderuit

Niet alle aandelen hebben de afgelopen twee jaar echter goed gepresteerd. De sectoren energie en communicatiediensten zijn sinds de inauguratie van Trump elk met meer dan 13 procent gedaald.