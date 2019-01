In tegenstelling tot actieve fondsen werden Europese ETF's vorig jaar nog wel gekocht. Detlef Glow van Lipper heeft de cijfers.

Het jaar 2018 was uitstekend voor de Europese ETF-industrie. Voor verkopers van actieve belegingsfondsen was het een jaar om snel te vergeten.

De terugkeer van volatiliteit, veroorzaakt door onzekerheden als gevolg van een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en China, de Brexitdiscussies en een mogelijke terugkeer van de eurocrisis na de vorming van een regering in Italië, hebben Europese beleggers ertoe gebracht het risico in hun portefeuilles te verminderen.

Dat terugbrengen van risico vertaalde zich in meer verkooporders. Een deel van de beleggingen werden cash gemaakt. In 2018 bedroeg de totale uitstroom uit Europese beleggingsfondsen 129,2 miljard euro. Maar in tegenstelling tot actief beheerde fondsen (-171,4 miljard euro) werden er ook in 2018 weer meer ETF's gekocht dan verkocht (+42,2 miljard euro).

Risicobescherming?

2018 was echter niet het beste jaar voor de Europese ETF-industrie. In 2017 bedroeg de instroom 94,7 miljard euro, bijna twee maal zo veel als in 2018. Desondanks is 2018 nog altijd het op twee na beste jaar in de geschiedenis van de ETF-verkoop in Europa. Dus reden om te sippen is er niet.

Interessant is vooral om te achterhalen waarom Europese beleggers vorig jaar wel ETF's kochten en actieve fondsen dumpten. Dat is des te opvallender, omdat steevast wordt gezegd dat juist actief beheerde fondsen het in een neergaande markt beter moeten doen dan passieve.

Portfoliomanagers kunnen bijvoorbeeld een deal van het vermogen cash houden, terwijl passieve fondsen altijd 100% belegd zijn. De geschiedenis wijst helaas uit dat actieve managers de aandeelhouders van hun fondsen zelden beschermen tegen marktverliezen.

Transparant & liquide

Voordeel van ETF's is dat zij beleggers een transparante portefeuille bieden. Het is volstrekt duidelijk waarin wordt belegd. Daarnaast bieden ETF's intraday-liquiditeit, wat betekent dat beleggers hun ETF's op elk moment van de dag kunnen kopen en verkopen. Dat is met actieve fondsen niet het geval.

Enfin, ik ben er vrij zeker van dat ETF's ook in Europa mainstream zullen worden en dat de Europese ETF-industrie ook in 2019 weer een prachtig verkoopjaar beleeft.