De olieprijzen zakten maandag naar ongeveer 62,50 dollar voor Brentolie en zo’n 53 dollar voor een vat WTI. Echter, volgens grondstoffenstrateeg Warren Patterson van ING zou een prijs van 70 dollar per vat voor Brentolie gerechtvaardigd zijn.

Op de financiële markten bestaan zorgen nu bekend is geworden dat China in 2018 de laagste groei in 28 jaar heeft meegemaakt: 6,6 procent. Dat lijkt hoog, maar de Chinezen zijn het niet gewend. In 2017 lag de groei nog op 6,8 procent, schrijft Reuters.com.

Hoewel de daling geen verrassing was en niet zo scherp was als sommige analisten verwachtten, werpt het afkoelen van de tweede economie van de wereld wel een schaduw over de wereldeconomie.

Wet van de afnemende meeropbrengst

“Het lijkt erop dat het handelsconflict met de VS een rol heeft gespeeld in deze groeivertraging. Maar beleggers moeten er ook rekening mee houden dat het voor de Chinese economie niet mogelijk is om de komende 10 jaar door te groeien in het tempo van de afgelopen 10 jaar. Je krijgt te maken met de wet van de afnemende meeropbrengst en een meer volwassen economie”, legt Michael Hewson, hoofdstrateeg bij CMC Markets, uit.

China is een van de grootste vragers naar olie ter wereld. Bij een zwakkere Chinese economie zakt de vraag naar olie in en dus ook de prijs. Aan de andere kant kunnen de productiebeperkingen van de OPEC een steun vormen onder de prijs, denken analisten.

'Niet gerechtvaardigd'

“Deze olieprijzen zijn niet gerechtvaardigd”, zegt ING-grondstoffenstrateeg Warren Patterson. “Wij houden rekening met een gemiddelde prijs van ongeveer 70 dollar per vat voor Brentolie in 2019. Ik maak me zorgen over hoe krap de markt in 2020 zal zijn.”