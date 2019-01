Het cijferseizoen zal waarschijnlijk slecht zijn, maar dat hoeft geen slecht nieuws te betekenen voor de aandelenmarkt, die al vooruitloopt op het negatieve nieuws.

Dat meldt Bloomberg op basis van een rapport van aandelenstrateeg Mislav Matejka van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase & Co.

Vooral zwakke activiteitsindicatoren in Europa suggereren dat het komende seizoen waarschijnlijk een uitdaging zal zijn en de winstcijfers onder de consensusschattingen van analisten zullen uitkomen, schreef Matejka, die zijn verwachtingen voor de winst per aandeel van de regio met 3 procent voor het jaar verlaagde.

Gelijkenissen met 2016

Toch voorspelt Matejka nog steeds dat Europese aandelen tegen het einde van 2019 10 procent zullen stijgen, omdat de markt niet per se een winstgroei hoeft te zien om een bodem te vinden. Hij ziet gelijkenissen met 2016, toen aandelen in februari de bodem vonden, tien maanden voordat de herzieningen van de taxaties van de winst per aandeel positief werden.

"De groei van de winst per aandeel bleef ronduit negatief in de twee cijferseizoenen, 1Q16 en 2Q16, na de bodem van de aandelenmarkt", aldus Matejka.

Beleggers voorbereid

De strateeg is van mening dat beleggers voorbereid zijn op een teleurstellend cijferseizoen, gezien een scherpe daling van de koers-winstverhoudingen voor Europese en Amerikaanse aandelen sinds oktober, met respectievelijk 8 procent en 9 procent.

Hij merkt op dat hoewel de consensus voor de resultaten over het vierde kwartaal nog steeds te hoog is, deze in belangrijke regio's al met 5 procent tot 7 procent is gedaald.

Een pauze in de renteverhogingen van de Federal Reserve, een piekende dollar en een stabilisatie van het activiteitenmomentum in de Verenigde Staten en China, zullen aandelen in staat stellen hun uitbodemingsproces voort te zetten, verklaarde Matejka.

Matejka geeft de voorkeur aan aandelen van Amerikaanse bedrijven omdat ze waarschijnlijk betere winsten zullen laten zien dan hun Europese tegenhangers in het vierde kwartaal en daarna.