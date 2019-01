Beleggers zetten zich schrap voor meer wilde koersschommelingen in Europese aandelen. Het aankomende cijferseizoen zal vooral een test zijn of de zorgen over het vertragen van de economie en de winstgroei van bedrijven realiteit zijn geworden, meldt persbureau Reuters.

Persbureau Reuters schrijft dat de wereldwijde aandelenmarkten in het vierde kwartaal zwaar onder druk stonden door de vrees voor een vertragende Chinese economie, de impact van het handelsconflict, de begrotingscrisis in Italië en de Amerikaanse renteverhogingen. Beleggers zullen de kwartaalberichten van bedrijven dan ook nauwkeurig bestuderen op zoek naar bewijzen of die vrees gerechtvaardigd was.

Lage verwachtingen

De verwachtingen voor dit cijferseizoen zijn echter al laag. Volgens I/B/E/S Refinitiv zal de winst per aandeel voor het vierde kwartaal voor de STOXX 600-bedrijven naar verwachting met 6 procent zijn gestegen. Dat is meer dan de helft minder ten opzichte van de niveaus in het derde en vierde kwartaal van 2017. Exclusief de energiesector zou de stijging slechts 3,9 procent bedragen. In november bedroegen de winstprognoses nog 13 procent, maar tegenvallende industriële en handelsdata uit Europa en China hebben ertoe geleid dat analisten hun taxaties hebben verlaagd.

Veel beleggingsstrategen verwachten dat bedrijven de vooruitzichten voor 2019 zullen verlagen, maar sommigen geloven ook dat de markt te ver op de zaken vooruit is gelopen door te rekenen op een economische vertraging of zelfs op een recessie later dit jaar.

"Het wordt een realiteitscheck omdat er vanuit vele hoeken stress is geweest, met handelsspanningen, de autosector in Duitsland, de politieke situatie in Italië, het VK en de VS", zei Emmanuel Cau, hoofd Europese aandelenstrategie bij Barclays. "Ik denk dat beleggers vooral willen zien of de markt de afgelopen paar maanden terecht is gedaald."

Sommige beleggingsstrategen denken daarentegen dat de winstverwachtingen nog steeds te positief zijn. Sharon Bell, hoofd Europese aandelenstrategie bij Goldman Sachs, rekent bijvoorbeeld op een winstgroei van slechts 4 procent. "Het grote verschil tussen ons en de consensus is dat ze ervan uitgaan dat de marges hetzelfde blijven of een klein beetje groeien, terwijl wij ervan uitgaan dat de marges iets zullen dalen", verklaarde Bell.

Omzetwaarschuwing Apple

Na de omzetwaarschuwing van Apple eerder deze maand, zijn beleggers nerveuzer dan normaal over vervelende verrassingen. "Er is verhoogde nervositeit over bedrijfsresultaten. Beleggers zullen sneller het kind met het badwater weggooien", zei Lars Kreckel, aandelenstrateeg bij Legal & General Investment Management.

Ook de vrees voor de impact van een harde Brexit op bedrijven en de economie zorgt voor terughoudendheid. Alle ontwikkelingen rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zullen dan scherp in de gaten worden gehouden.

De winstverwachtingen voor de Britse huizenbouwers, die het meest kwetsbaar zijn voor de grillen rond de Brexit, zijn echter zo laag dat recente handelsupdates in de sector voor positieve verrassingen zorgden. Zo kende Taylor Wimpey op 9 januari de beste beursdag in meer dan twee jaar toen de huisbouwer zijn winstverwachtingen voor het afgelopen jaar handhaafde en een solide omzet voorspelde voor 2019. Die reactie op relatief goed nieuws kan een voorbode zijn voor toekomstige koersbewegingen.

"De marktverwachtingen zijn gedaald, maar je hebt al in het VK resultaten gezien die teleurstellend zijn, maar die beter waren dan de lage verwachtingen", zei Jonathan Stubbs, aandelenstrateeg bij Citigroup.

Europese aandelen ondergewaardeerd

Relatief lage waarderingen voor Europese aandelen helpen ook om beleggers terug te doen keren op de markt, wanneer ze aanwijzingen van verbetering zien. Uit een maandelijkse enquête onder fondsmanagers door Bank of America Merrill Lynch bleek recent dat 39 procent van de beleggers Europese aandelen als ondergewaardeerd beschouwt. Dat is het grootste aandeel sinds februari 2016.

Beleggers hebben in 2018 meer dan 72 miljard dollar uit Europese aandelenfondsen gehaald, meer dan in welke regio ook, tonen cijfers van EPFR aan. De uitstroom is dit jaar tot nu toe voortgezet, maar in een lager tempo dan in de Verenigde Staten.

In de eerste week van 2019 bedroeg de uitstroom uit Europese aandelenfondsen 2 miljard dollar in vergelijking met een Amerikaanse uitstroom van 15 miljard dollar. Of het tij van stromingen eindelijk weer positief wordt, hangt grotendeels af van de winstcijfers en vooruitzichten die de bedrijven in de komende weken naar buiten brengen.