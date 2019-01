Nu de economische groei wat afneemt en de centrale banken meer op de rem beginnen te trappen vragen beleggers zich niet alleen af of de waarderingen van de grote techfondsen nog wel te rechtvaardigen zijn, maar ook of de autoriteiten hun toenemende invloed nog lang ongemoeid zullen laten. Ondanks deze zorgen lijkt er een reddende engel voor de techsector aan de horizon.

Afgelopen december werd in Zuid-Korea een eerste experimentele vorm van 5G gelanceerd. Insiders verwachten dat de uitrol van 5G uiteindelijk een nog veel grotere impact op ons leven zal hebben dan eerder 3G en 4G. De opkomst van 3G maakte mobiel internet mogelijk en de ontwikkeling van alle apps waar we nu onder worden bedolven.

De komst van 4G droeg bij aan het bijna onbeperkt streamen van audio en video. Spotify, YouTube en alle sociale media waren zonder 4G nooit zo groot geworden. Net als Apple, Amazon, Alphabet en Facebook. De invloed op ons leven is/was al omvangrijk.

Alles overtreffend

Volgens kenners zal de uitrol van 5G alles overtreffen. Het zal de mobiele technologie verschuiven van het verbinden van mensen met mensen tot het verbinden van mensen met alles. De auto-industrie, de gezondheidszorg, de maak industrie; zo’n beetje alles zal veranderen door het feit dat er in 2020 naar schatting meer dan 50 miljard apparaten met elkaar verbonden zullen zijn.

Veel bestaande businessmodellen zullen de komst van 5G niet overleven. Het aantal aanvragen voor patenten bij het Europese Patentenbureau is niet voor niets de afgelopen drie jaar met 54 procent gestegen. Veel ons nu nog niet bekende innovaties zullen ons de komende jaren overspoelen.

Vierde industriële revolutie

De veranderingen blijven niet beperkt tot de consumentensfeer. De industrie zal niet ontsnappen aan een grootschalige digitalisering. Denk daarbij aan het implementeren in productieprocessen van kunstmatige intelligentie en robotica. De term ‘Vierde industriële revolutie’ wordt steeds vaker gebruikt.

Volgens Intel zal 5G ervoor zorgen dat data 50 keer zo snel vervoerd kan worden. De capaciteit om alles op te slaan zal moeten verduizendvoudigen. De explosie van dataverkeer die hier het gevolg van is zal een excessieve groei van bedrijvigheid tot gevolg hebben.

Overal in het netwerk zijn niet alleen upgrades noodzakelijk, maar ook snellere en krachtigere halfgeleiders die het mogelijk maken, datacenters die het kunnen opslaan en softwareontwikkelaars die de trends bij kunnen houden. De bedrijven die hiervan kunnen profiteren kunt u zelf invullen.

Chipdip tijdelijk

Momenteel is er sprake van een daling van de vraag naar computerchips. Datacenters bijvoorbeeld plaatsen minder orders bij halfgeleiderproducenten. Chipproducenten geven winstwaarschuwingen af. Het zal een tijdelijke dip zijn die het gevolg is van de conjuncturele terugval.

Bedenk echter dat het globale dataverkeer tegenwoordig wordt gemeten in zetabytes. Dat is een één met 21 nullen. Volgens Cisco Systems zal het internetverkeer de komende jaren met 20 procent per jaar toenemen. Dat is erg veel data en zal zonder 5G niet mogelijk zijn. In feite zal 5G ons een tijdperk binnenloodsen van ongekend dataverkeer.

Aantrekkelijk rendement

Beleggers die op zoek naar een aantrekkelijk rendement hoeven niet lang na te denken. De kansen liggen in de eerste plaats bij de producenten van de infrastructuur voor 5G (Nokia, Ericsson en Samsung) maar ook bij de toeleveranciers (Intel, Nvidia, ASML) en de bedrijven die diensten kunnen aanbieden mogelijk gemaakt door 5G. En zo’n beetje alle bedrijven actief in de sociale media, maar ook zelfrijdende auto’s en medische technologiebedrijven.

Deze ontwikkeling gaat veel verder dan de technologiesector alleen. Het is niet gezegd dat de correctie in de techsector al volledig is uitgeraasd. Denk bijvoorbeeld aan het barsten van de tech-zeepbel uit de vorige eeuw. Eerst moesten koersen volledig ineenstorten voordat de volgende techrally kon beginnen.

Nieuw tijdperk

Zodra de beren klaar zijn met hun gegrom kunnen beleggers zich opmaken voor een nieuw tijdperk. Hoewel, waarom wachten? Met dat positioneren kunnen ze beter nu al een begin maken.

Door Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer.