Het blijft onzeker wat 2019 voor beleggers zal brengen. Ondanks een bemoedigende start van het jaar zijn investeerders bang dat het cijferseizoen kan onthullen dat aandelenprijzen nog steeds overgewaardeerd zijn. Maar zelfs in deze onzekere tijden zijn er nog steeds aantrekkelijke groeiaandelen te vinden.

Cnbc zette aan de hand van de Stock Screener van TipRanks de vijf favoriete groeiaandelen voor 2019 van topanalisten op een rij.

1. Twilio

Cloudcommunicatieplatform Twilio had een geweldig 2018. Het versnellen van de omzetgroei en het verbeteren van de winstgevendheid, gekoppeld aan meerdere uitbreidingen, droegen ertoe bij dat de aandelenkoers vorig jaar meer dan verdrievoudigde.

Wat interessant is, is dat zelfs na deze enorme rally de aandelen nog steeds een enorm potentieel hebben voor 2019. In de afgelopen drie maanden kreeg het bedrijf elf koopadviezen van topanalisten en het gemiddelde koersdoel bedraagt 102 dollar.

"We zien meerdere opwaartse krachten voor een consensusgroei van 31 procent in 2019 versus 68 procent in het laatste kwartaal en verhogen onze taxaties en koersdoel van 103 tot 114 dollar", schreef topanalist Brent Bracelin van KeyBanc. De potentiële drijfveren voor groei omvatten nieuwe producten; verbetering van de verkoopproductiviteit; en hoger gebruik en prijzen.

Het is ook de moeite waard om rekening te houden met de recente acquisitie van het API-gebaseerde e-mailplatform SendGrid van 2 miljard dollar. "Onze scenario-analyse van de overname van SendGrid suggereert dat basisomzet volgend jaar meer dan 1 miljard dollar zou kunnen bedragen en binnen drie jaar zou kunnen verdrievoudigen tot 3 miljard dollar", aldus Bracelin.

2. Lululemon

Sportkledingretailer Lululemon zit ook in de lift. De koersstijging van het aandeel volgde op een positieve update van de prestaties tijdens de feestdagenperiode van 2018. Topanalist Sam Poser van Susquehanna hanteert een koersdoel van 195 dollar, wat een opwaarts potentieel biedt van meer dan 30 procent.

"Lululemon begrijpt meer dan enige andere retailer wie ze zijn, waarom ze bestaan en houdt zich vast aan zijn doelen", schreef Poser, die denkt dat het bedrijf zal blijven profiteren van het feit dat het een van de meest authentieke merken is.

Topanalist Eric Tracy van Buckingham verhoogde recent zijn advies voor Lululemon van houden naar kopen. Het koersdoel werd opgeschroefd van 151 naar 157 dollar. In totaal hebben dertien van de best presterende analisten een koopadvies voor het bedrijf en slechts twee analisten adviseren het aandeel te houden. Het gemiddelde koersdoel bedraagt 167 dollar.

3. MongoDB

Cloud-bedrijf MongoDB noemt zichzelf de 'populairste database voor moderne apps'. Topanalist Ittai Kidron van Oppenheimer noemt Mongo een van zijn topkeuzes voor 2019. De analist, die op nummer 13 staat van de meer dan 5.000 analisten die worden gevolgd door TipRanks, herhaalde onlangs zijn koopadvies. Het koersdoel van Kidron van 90 dollar biedt een opwaarts potentieel van 22 procent.

Met betrekking tot de recente onthulling van een nieuwe cloud-database genaamd DocumentDB van Amazon Web Services (AWS), die vergelijkbaar is met MongoDB, stelde Kidron: "MongoDB heeft goed gepresteerd in het licht van dergelijke concurrentie, geïllustreerd door zijn toegewijde gebruikersbestand, uitstekende merk en sterke groei."

Ook analist Brent Bracelin van KeyBanc blijft optimistisch over de vooruitzichten voor MongoDB om een hoge groei te handhaven. Hij ziet voldoende ruimte voor MongoDB om te concurreren en zijn marktaandeel op te eisen.

De databasemarkt is inderdaad een van de grootste softwarecategorieën die tegen 2020 zou kunnen uitgroeien tot 63 miljard dollar, tegen 44 miljard dollar in 2016. Wat ook opvalt, is dat MongoDB de afgelopen drie maanden alleen koopadviezen heeft gekregen van topanalisten, die het aandeel gemiddeld met 28 procent zien stijgen ten opzichte van de huidige niveaus.

4. Amazon

Topanalist Doug Anmuth van JPMorgan kiest webwinkelgigant Amazon als een van zijn beste ideeën voor 2019. Hij noemt de waardering aantrekkelijk en voorspelt een versnelling van de omzet in het eerste kwartaal van 2019. Anmuth herhaalde zijn koopadvies met een koersdoel 2100 dollar.

Hoewel Amazon al een van 's werelds grootste retailers is, met een van 's werelds grootste softwarebedrijven, is het groeipotentieel van het concern nog steeds aanzienlijk. "Amazon is enorm, maar klein in de context van de commerciële opportuniteiten die het bedrijf nastreeft", zei topanalist Brian Wieser van Pivotal Research. Wieser is onlangs begonnen met het volgen van Amazon met een koopadvies en een koersdoel van 1920 dollar.

In totaal scoorde Amazon 34 koopadviezen van topanalisten in de afgelopen drie maanden, tegenover slechts twee hold-adviezen. Het gemiddelde koersdoel van 2140 dollar suggereert dat de aandelen 34 procent kunnen stijgen ten opzichte van het huidige niveau.

5. Sarepta Therapeutics

Biotechnologieconcern Sarepta Therapeutics richt zich op genetische geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame neuromusculaire aandoeningen. Tot nu toe heeft het bedrijf één geneesmiddel op de markt, Exondys 51, voor de behandeling van Duchenne spierdystrofie (DMD). Dit is een genetische aandoening die wordt gekenmerkt door progressieve spierdegeneratie.

"Gebaseerd op de sterke opname van Exondys 51, positieve Amerikaanse verkoopvooruitzichten en potentieel transformerende gentherapieën die een aanzienlijk groter deel van de DMD-populatie zou kunnen bereiken, geven we Sarepta een outperform-advies", schreef topanalist Brian Abrahams van RBC Capital.

Hij heeft een koersdoel van 175 dollar. Op dit moment noteert het aandeel op 119 dollar, na een stijging van 93 procent in het afgelopen jaar. In de laatste drie maanden kende Sarepta echter een lichte terugval van 10 procent. Abrahams noemt deze terugval 'ongegrond' en beveelt aan om de aandelen te kopen. Andere topanalisten delen zijn mening. Het gemiddelde koersdoel van 197 dollar biedt een opwaarts potentieel van 64 procent.