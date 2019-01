Beleggers kunnen het beste nog maar even genieten van de relatieve rust op de markt. Volgens de Amerikaanse hoofdstrateeg Michael Wilson van Morgan Stanley is er namelijk een nieuwe storm op komst, meldt CNN Business.

De S&P 500 zal binnenkort de dieptepunten van kerstavond opnieuw gaan testen als gevolg van krimpende winstverwachtingen en groeiende economische zorgen, waarschuwde de investeringsbank in een rapport getiteld "Wees niet bang voor een potentiële recessie; omarm het."

"Mochten de harde data verder verslechteren, zoals we verwachten, dan denken we dat de markt snel zal terugkeren naar het inprijzen van een recessie en renteverlagingen", schreef Wilson. De strateeg was een van de weinigen op Wall Street die de recente neergang van de markt correct voorspelde, maar zelfs hij was verrast door hoe snel het gebeurde.

Rode vlaggen

De Dow-Jonesindex is sinds kerstavond meer dan 2.100 punten, of ongeveer 10 procent, gestegen. De vrees voor een recessie is vervaagd dankzij de voortgang van de handelsbesprekingen tussen de VS en China, de kalmerende woorden van de Federal Reserve en een zeer krachtig banenrapport voor december.

Hoewel de aandelen goed zijn hersteld, blijven sommige rode vlaggen bestaan. Zo bleek deze week dat de Chinese export in december de grootste daling liet zien in twee jaar, omdat de wereldwijde groei is vertraagd. De Duitse economie groeide vorig jaar in het zwakste tempo sinds 2013.

Ondertussen is de eens zo bloeiende junk-obligatiemarkt bijna tot stilstand gekomen. En vorige week leed het Amerikaanse warenhuis Macy's de slechtste handelsdag ooit na het melden van zwakke vakantieverkopen en het terugschroeven van de vooruitzichten.

"We denken dat de kans op een winst- en economische recessie aanzienlijk is toegenomen", verklaarde Wilson. Een winstrecessie treedt op wanneer de winst van de S&P 500-bedrijven gedurende opeenvolgende kwartalen afneemt. Dat is niet meer gebeurd sinds 2016, toen de crash van de olieprijzen grote schade aanrichtte.

En de Verenigde Staten hebben sinds de Grote Recessie in 2008 geen economische recessie meer gekend - doorgaans gedefinieerd als twee achtereenvolgende kwartalen van negatieve bbp-groei. Als de huidige economische expansie in de VS zich in de zomer voortzet, zou het de langste in de Amerikaanse geschiedenis zijn.

Wereldwijde groei

Ondanks dat de Amerikaanse economie sterk bleef in het derde kwartaal, begon Wall Street vorige maand te panikeren over een dreigende recessie als gevolg van de tragere wereldwijde groei en de handelsoorlog tussen de VS en China. Die zorgen werden versterkt door een zwak rapport over de industriële productie op 4 januari, waaruit bleek dat de fabrieksactiviteiten in de VS in het snelste tempo sinds 2008 zijn afgenomen.

Van de wereldwijde fondsbeheerders verwacht 60 procent dat de wereldwijde groei in de komende twaalf maanden zal verzwakken, volgens een onderzoek van Bank of America Merrill Lynch. Dat is niet alleen de zwakste verwachting voor de wereldeconomie sinds juli 2008 - het is ook zwakker dan de uitkomst van de enquête in de recessie van 2001.

Winstcijfers

Beleggers kijken dan ook gespannen uit naar het cijferseizoen, dat deze week in de VS van start is gegaan. Bedrijven die met slecht nieuws komen worden hard afgestraft. Zo kelderde Apple 10 procent na een omzetalarm begin dit jaar. Bedrijven die in het vierde kwartaal negatieve winstverrassingen rapporteerden, verloren gemiddeld 10,2 procent in de twee dagen voorafgaand en na de publicatie van de resultaten, volgens de gegevens van FactSet. Dat is een veel steilere daling dan het vijfjarige gemiddelde van 2,6 procent.

Zelfs bedrijven die met beter dan verwachte winstcijfers kwamen, worden geraakt. Die bedrijven hebben volgens FactSet een gemiddelde prijsdaling van 5,2 procent geleden, vergeleken met een gemiddelde stijging van 1 procent in de afgelopen vijf jaar.

Aandelenstrateeg David Kostin van Goldman Sachs verwacht dat de winstgroei van de bedrijven uit de S&P 500 in 2019 slechts 6 procent zal bedragen, vergeleken met 23 procent in 2018. Hoewel een winstrecessie volgens hem "onwaarschijnlijk lijkt", waarschuwt de strateeg dat de recente "zwakte in het macro-landschap" ertoe kan leiden dat de winstgroei van de S&P 500 iets verder daalt dan verwacht.

Negatieve winstherzieningen

Morgan Stanley is negatiever over de winstvooruitzichten. Volgens Wilson zit de VS "midden in een vrij steile en brede" cyclus van negatieve inkomstenherzieningen en laten de winsttaxaties voor 2019 de grootste afname zien sinds 2008. "De fundamenten blijven op zijn best troebel en de zichtbaarheid van de inkomsten verslechtert", aldus Wilson.

Betekent dit alles dat de VS op weg is naar een recessie en beleggers moeten vluchten? "We weten niet of er een economische recessie komt of niet, maar als die komt zal deze waarschijnlijk oppervlakkig en kort zijn, zoals de neergang in 1990", verklaarde Wilson.

Zelfs de grootste beren op Wall Street zien de ingrediënten niet voor een herhaling van de Grote Recessie van 2008. Maar tegen de tijd dat beleggers het erover eens zijn dat de VS zich in een recessie bevindt, zal het waarschijnlijk te laat zijn om aandelen te dumpen. Dat is de reden waarom Wilson zijn klanten aanspoort om een nieuwe test van de dieptepunten van de S&P 500 in december als een kans te beschouwen. "Dat is de valstrik en de tijd om te kopen, niet om te verkopen."