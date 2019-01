De Verenigde Staten heeft het hoogste percentage volwassenen met overgewicht van de wereld. Volgens een rapport van The State of Obesity lopen de zorgkosten die daarmee gepaard gaan op tot maar liefst 210 miljard dollar per jaar.

De VS speelt een belangrijke rol in de wereldwijde markt voor vetreductie. Dat brengt ook interessante beleggingskansen met zich mee.

Commerciële bedrijven in de dieet-industrie verdienen miljarden dollars aan dieetrepen, shakes, apps, online trainingen en dieetprogramma’s, geholpen door millennials die steeds bewuster met hun gezondheid omgaan.

Beleggingssite Zacks.com wijst in dat kader op drie ondernemingen die dieetproducten en –programma’s als hun core business hebben.

Weight Watchers

Het eerste aandeel is WW, ook wel bekend als Weight Watchers: de grootste aanbieder van programma’s voor gewichtsbeheersing ter wereld. Weight Watchers (WW) staat bekend om haar wetenschappelijk onderbouwde programma’s, wekelijkse meetings, groepssteun en educatie over een gezonde leefstijl.

Een belegging in WW kende afgelopen twee jaar een CAGR (samengestelde jaarlijkse groei) van 180%. De koers van het aandeel is sinds de top van afgelopen zomer (103 dollar) flink gedaald en noteert nu nog maar rond de 33 dollar. Voor de één is dat een teken om er ver weg van te blijven, voor de ander een mooi instapmoment.

We moeten daar wel een kanttekening bij plaatsen. Bij het terugvallen van de economie zijn aanbieders van dieetproducten vaak het haasje. Want het gewicht onder controle houden is een van de eerste uitgaven waar consumenten op beknibbelen zodra ze gaan besparen. Echter, tot nog toe presteert de Amerikaanse economie nog prima, ook al wordt er gevreesd voor een recessie.

NutriSystem

Het tweede aandeel op de lijst is NutriSystem. NutriSystem biedt programma’s aan met complete gezonde maaltijden voor ontbijt, lunch, diner en snacks, die ingevroren aan huis worden geleverd.

Onlangs werd NutriSystem overgenomen door Tivity Health voor 1,4 miljard dollar. Volgens NutriSystem zelf biedt dit een mooie kans nieuwe producten en diensten naar de markt te brengen. Voorbeelden daarvan zijn FreshStart, een quick start-programma met meer flexibiliteit, en DNA Body Blueprint, een test waarmee gebruikers zien welk dieet het best bij hun genotype past.

Het bedrijf kan hiermee inzetten op een jongere en bewustere doelgroep, verklaart CEO Dawn Zier tegenover financieel nieuws-kanaal Cheddar.com. Verder brengt het opereren onder de paraplu van Tivity kostenvoordelen met zich mee.

Nu de feestdagen voorbij zijn, komt het moment van de waarheid voor de dieetindustrie, stelt Dawn. “Het is een seizoensbusiness, waarbij de maanden januari en februari van groot belang zijn, daarna april tot en met juni en vervolgens de back to school-periode.”

Medifast

Tot slot is Medifast een aandeel om in de gaten te houden. Deze fabrikant en distributeur van dieetproducten richt zich op online verkoop, telemarketing, en afvalclinics en medische professionals. Het bedrijf verkoopt dieetpakketten met repen, shakes en drankjes.

De koers van het aandeel is sinds de top van september 2018 (255 dollar) met meer dan 50% gedaald. Een mooi moment om in te stappen wellicht? Ook hier geldt de kanttekening die we bij Weight Watchers hebben geplaatst. Echter, voor de heel lange termijn is Medifast, net als Weight Watchers en NutriSystem, zeker het overwegen waard.

