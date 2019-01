Beleggers kunnen nog altijd veel leren van beurslegende Jack Bogle. De koning van het indexbeleggen overleed deze week op 89-jarige leeftijd. De oprichter van de Vanguard Group, met een beheerd vermogen van 5,1 biljoen dollar, maakte het voor miljoenen Amerikanen mogelijk om tegen lage kosten te beleggen voor hun pensioen of studie.

MarketWatch zette vijf belangrijke commentaren van Bogle op een rij, die hij gaf tijdens de laatste Bogleheads-conferentie in Philadelphia. De Bogleheads is de online-gemeenschap die samenkomt op Bogleheads.org. Ze staan in navolging van hun held en voorbeeld Jack Bogle bekend als fans van soberheid en goedkope indexfondsen.

1. Opkomst indexfondsen

Bogle lanceerde het eerste index beleggingsfonds in 1976. Hij wees er tijdens de laatste conferentie op dat traditionele index beleggingsfondsen en exchange traded indexfondsen samen goed zijn voor 37,8 procent van de aandelen en obligatiefondsen, tegen 9,1 procent in 2000 en 21,2 procent in 2010.

ETF's houden nu iets meer activa aan dan traditionele index beleggingsfondsen. Bogle was daar niet helemaal blij mee - hij merkte op dat investeerders te snel ETF's kopen en verkopen. Maar hij wilde niet te streng zijn voor ETF's, omdat er "goede toepassingen voor zijn".

2. Koop indexfondsen

Waarom beleggers indexfondsen moeten kopen? Bij deze vraag wijst Bogle naar de cijfers. Als je kijkt naar de negen stijlcategorieën van de Amerikaanse aandelenmarkt - largecapgroei, smallcapwaarde, midcap-gemengde fondsen etc. - heeft slechts 7 procent van de actief beheerde fondsen de afgelopen vijftien jaar beter gepresteerd dan hun referentie-index, volgens data van S&P Global.

Voorstanders van actief management beweren vaak dat aandelenselecteurs eerder zullen schitteren in minder efficiënte markten, zoals die voor aandelen van kleinere bedrijven. Maar Bogle merkte op dat in de afgelopen vijftien jaar actief beheerde largecapfondsen met gemiddeld 1,54 procentpunt achterbleven bij de benchmarkindex. Midcapfondsen en smallcapfondsen bleven 2,01 en 2,24 procentpunt achter. Het grotere prestatieverschil voor smallcapfondsen schrijft Bogle toe aan hogere handelskosten en hogere jaarlijkse kosten.

3. Prestatievoordelen zijn tijdelijk

Voor beleggers die hun portefeuilles vooral inrichten met waardeaandelen, wijst Bogle erop dat, hoewel de waardeaandelen de groeiaandelen in de afgelopen negentig jaar inderdaad hebben overtroffen, het prestatievoordeel in de afgelopen decennia is verdwenen.

"Als je denkt dat iets voor altijd beter zal zijn, is het hoogst onwaarschijnlijk dat het voor altijd beter zal zijn", zei hij. Als bewijs wees Bogle op de prestaties van de groei- en waardefondsen van Vanguard, waarvan de gemiddelde jaarlijkse rendementen sinds de lancering in 1992 bijna identiek zijn.

4. Enorme instroom

Sinds eind 2014 heeft Vanguard 80 procent van het netto nieuwe geld dat in fondsen vloeit, binnengehaald. Het beheert nu bijna een kwart van de aandelen- en obligatiefondsen, meer dan twee keer zoveel als Fidelity Investments, de op een na grootste fondsbeheerder.

Als reactie daarop heeft Fidelity vier indexfondsen geïntroduceerd met nul jaarlijkse kosten. "Ze doen duidelijk hun best om indruk te maken in de indexeringsbusiness," zei Bogle. "Ik zou hetzelfde doen als ik Fidelity was. Ik denk dat het veel geld gaat aantrekken."

5. Rendementen voor de komende jaren

In de komende tien jaar ziet Bogle de nominale bedrijfswinsten groeien met een gemiddelde van 4 procent per jaar, terwijl beleggers ook 2 procent dividend ontvangen, wat hen een potentieel totaal rendement van 6 procent per jaar oplevert. Het zou volgens hem waarschijnlijk een daling van 25 procent van de aandelenmarkt vergen voor het weer zijn genormaliseerde waarde zal bereiken.

Hij voorziet dat investeerders twee procentpunten per jaar opgeven aan dalende koers-winstverhoudingen in het volgende decennium, waardoor ze een nominaal jaarlijks rendement van 4 procent behouden - dat krimpt tot slechts 2 procent, als je de inflatie meetelt. In de komende tien jaar verwacht hij dat obligatiebeleggers een nominale 3,5 procent per jaar verdienen, of 1,5 procent na inflatie.

"Alles wat er vandaag gebeurt, is geweldig voor de korte termijn en verschrikkelijk voor de lange termijn," waarschuwt Bogle. "We begeven ons op gevaarlijke grond en toch gaat de aandelenmarkt omhoog."

Door de lage verwachte rendementen kunnen beleggers volgens Bogle het beste meer gaan sparen. Ook doen ze er goed aan de kosten zo laag mogelijk te houden. Of beleggers meer aandelen moeten gaan kopen hangt volgens hem af van "het financiële vermogen en het emotionele vermogen om een achteruitgang van de markt te weerstaan".