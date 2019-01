Aandelen die sterk in prijs zijn gedaald, zijn niet noodzakelijk goedkoop. Vaak zijn 'oververkochte' aandelen om een goede reden uit de gratie gevallen. Maar bij de brede neergang van de markt in het vierde kwartaal lijkt het erop dat beleggers ook enkele goede namen hebben gedumpt.

Dat meldt beleggingssite InvestorPlace.

Huizenbouwers en andere aandelen uit de bouwsector lijken bijvoorbeeld al een recessie in te prijzen. Ook bij de halfgeleiderbedrijven lijkt het erop dat beleggers eerst hebben verkocht en later pas vragen zijn gaan stellen.

InvestorPlace zette vijf oververkochte aandelen op een rij die behoren tot deze groep. Elk aandeel is het afgelopen jaar met minstens 30 procent gedaald. En elk van deze 'gevallen engelen' is in staat om op te staan en misschien nieuwe hoogtepunten te bereiken.

1. Alcoa

Alcoa trapte in het verleden traditiegetrouw het cijferseizoen af, maar sinds de verwijdering van de mijnbouwer uit de Dow-Jonesindex in 2013 is het belang van de voormalige barometer van de economie afgenomen. Op dat punt lijkt Alcoa niet alleen op een 'gevallen engel' - maar ook op een 'vergeten engel'.

Het aandeel steeg in 2017 sterk dankzij de beursopleving die volgde op de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar sindsdien is de koers gestaag gedaald. Alcoa raakte afgelopen jaar bijna de helft aan beurswaarde kwijt en tikte in december een tweejarig dieptepunt aan.

Er is echter reden om een comeback te zien in 2019. Bij een koers-winstverhouding van 8,3, op basis van de toekomstige winst, is er niet veel verandering in het sentiment nodig om voor een herstel te zorgen van het aandeel Alcoa.

2. Goldman Sachs

De markt is Goldman Sachs, een van de meest oververkochte aandelen in de financiële sector, niet vergeten. Beleggers besteden juist veel aandacht aan de bank, maar wat ze zien bevalt ze niet. Met name het 1MDB-schandaal heeft voor aanzienlijke financiële en reputatierisico's gezorgd. Goldman zou voor miljarden dollars aan boetes kunnen krijgen.

In combinatie met de vrees voor een terugval van de aandelenmarkt (en dus bedrijfsactiviteit), is de verkoopdruk op de aandelen van Goldman Sachs hevig geweest. De koers bereikte in december een tweejarig dieptepunt.

Maar Goldman is nu een van de beste aandelen om te kopen in de financiële sector. De waardering is laag, vooral aangezien de aandelen met korting ten opzichte van de boekwaarde worden verhandeld.

Zelfs uitgaande van de veronderstelling dat het bedrijf de volledige 8 miljard dollar moet terugbetalen die door 1MDB is opgehaald - een onwaarschijnlijk resultaat - zou het nog steeds tegen een bescheiden premie handelen ten opzichte van de nettowaarde van de activa. Dat is veel te laag voor een bedrijf als Goldman Sachs.

3. Applied Materials

Chipaandelen hadden het zwaar in 2018 en chipfabrikant Applied Materials was geen uitzondering. De koers van het aandeel daalde afgelopen jaar met 35 procent en zakte 46 procent onder het hoogtepunt van de afgelopen 52 weken.

De prijsdaling is grotendeels het gevolg van een verandering in de verwachtingen van beleggers. De stieren in de markt begonnen begin 2018 te geloven dat de zogenaamde 'semicaps' zoals Applied Materials en Lam Research niet meer cyclisch waren.

Door de voortdurend toenemende vraag naar chips zouden deze bedrijven consistentere winsten laten zien. De recente resultaten van branchegenoten als Nvidia en Micron tonen echter aan dat de cyclus nog steeds aanwezig is.

Het aandeel Applied Materials ziet er dan ook aantrekkelijk uit. De tegenwind op korte termijn is reëel, maar de langetermijntrends blijven intact. Tegen een koers van 8 keer de winst, is het aandeel geprijsd voor een daling van de winst. Maar bij een groeiherstel is het aandeel klaar om te stijgen.

4. Kraft Heinz

Kraft Heinz zou een van de veiligste van de oververkochte aandelen moeten zijn, vooral na de koersdaling van 41 procent in het afgelopen jaar. Voedselfabrikanten zoals Kraft Heinz worden van oudsher beschouwd als de beste aandelen om te kopen voor beleggers die zich willen beschermen tegen een risicovolle brede markt. Consumenten blijven immers altijd eten.

Maar Kraft is geen aandeel met een laag risico, zoals de daling van 41 procent doet vermoeden. Het concern heeft flinke schulden. Daarnaast verkoopt 3G Capital zijn belang in het bedrijf.

Rond de dieptepunten kan Kraft Heinz echter wel een gokje waard zijn. De schuld van het bedrijf moet beheersbaar zijn, gezien de sterke vrije kasstroom. Het dividend levert 5,5 procent op, hoewel een verlaging niet is uitgesloten.

Een koers-winstverhouding van 12 keer de toekomstige winst betekent dat de markt in principe een groei van 0 procent voorziet. Ook zou Kraft Heinz zich nog op het overnamevlak kunnen bewegen of activa verkopen om de balans te versterken.

5. United Rentals

United Rentals heeft een pak slaag gekregen door de vrees voor een vertraging in de bouwsector. Het aandeel is 39 procent gedaald ten opzichte van de hoogtepunten aan het begin van 2018 en bereikte in december een tweejarig dieptepunt.

Ook hier lijken beleggers een snelle cyclische ommekeer in te prijzen. Het aandeel handelt tegen slechts 6,2 keer de toekomstige winst. Toch gaf het bedrijf vorige maand sterke richtlijnen uit voor 2019, wat mogelijk een bodem heeft opgeleverd voor het aandeel United Rentals.

De cyclus is natuurlijk een risico: als het macro-sentiment zwakker wordt en/of de brede markt daalt, zal United Rentals waarschijnlijk volgen. Maar voor beleggers die een sterkere economie voorzien, biedt het concern enorme winstkansen. Zelfs bij een koers-winstverhouding van 9 of 10 kan het aandeel ongeveer 50 procent stijgen.