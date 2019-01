We kunnen rekenen op een rebound van aandelen van de VS tot aan China, als we de vooraanstaande econoom Allen Sinai mogen geloven. Dit vanwege een minder agressieve houding van centrale banken wereldwijd en maatregelen van de Chinese autoriteiten om de economische groei te bevorderen.

“Met rentes die laag blijven zo lang de inflatie laag is – dat is trouwens een grote verrassing, dat de inflatie overal laag blijft – moet je wel bullish zijn op aandelen”, zegt Sinai in een interview met Bloomberg Television. “De bullmarkt komt weer terug. Hij is eigenlijk nooit weggeweest.”

Angst voor recessie

De ceo van Decision Economics legt uit dat de slechte beursprestaties van eind vorig jaar eigenlijk de angst voor een recessie weerspiegelden. Beleggers werden zenuwachtig omdat de economische expansie in de VS nu opvallend lang duurt. Het land is op weg om de langste opleving ooit te gaan meemaken.

Toch klinkt Sinai, die al meer dan vier decennia als econoom werkt en veel Federal Reserve-leden persoonlijk kent, niet bezorgd. Volgens hem zijn de huidige omstandigheden te vergelijken met het derde of vierde jaar van een expansie, en is er nog genoeg ruimte omhoog.

Technologische vooruitgang lijkt een neerwaartse druk te vormen op de prijzen en inflationaire krachten af te wenden, die normaal gesproken zouden optreden in deze krappe arbeidsmarkt. “Ze kunnen het zich veroorloven om een lange tijd te wachten”, zegt Sinai over de Fed en de voorspellingen voor renteverhogingen.

‘Belastingverlaging puik plan’

China ontvouwt nu plannen voor belastingverlagingen om zo de economische groei aan te jagen, en om het land meer consumptiegedreven in plaats van exportgedreven te maken. Dat is volgens Sinai een puik plan.

“Belasting verlagen om zo de economische groei te stimuleren heeft overal gewerkt. En de markten weten dat. Ik denk dat we in de tweede helft van dit jaar allemaal Chinese aandelen zullen kopen.”

Het ziet er nu naar uit dat Amerikaanse beleggers over hun recessieangsten heen zijn, zegt de econoom. De S&P 500 staat ongeveer 4 procent in de plus sinds de start van het nieuwe jaar, en maakt weer een gedeelte goed van de 14 procent daling sinds het laatste kwartaal.

Vertraging Chinese groei grootste gevaar

Het grootste gevaar nu is een scherpe vertraging van de Chinese groei, en dat is waarom die maatregelen van de Chinese beleidsmakers zo van belang zijn, stelt Sinai.

“Een hypothetische daling van 2 procentpunt van de Chinese groei zal doorwerken op exportgevoelige economieën als Duitsland, Japan en Zuid-Korea, die op hun beurt Amerikaanse bedrijven pijn doen. Als de Amerikaanse consumptie pijn gedaan wordt, kan een volgende recessie opdoemen.”

Bullish

“Maar voor nu, gaan we een groot deel terugkrijgen van wat we verloren hebben afgelopen jaar op de aandelenmarkt. Voor de komende 6 tot 18 maanden ben ik bullish.”