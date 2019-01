Russische aandelen hebben in 2018 beter gepresteerd dan andere aandelen opkomende markten. Hugo Bain, senior investment manager bij vermogensbeheerder Pictet AM, rekent erop dat deze trend zich in 2019 zal doorzetten.

Bain voert vijf argumenten aan, schrijft IEXProfs.nl.

Sancties hebben ook positieve kanten

Het is volgens Pictet AM moeilijk om Rusland economisch pijn te doen. Om de Russische economie écht te raken, zullen er sancties op de export van Russische olie en gas moeten komen, maar daar is met name Europa veel te afhankelijk van. Bain meent zelfs dat het opheffen van sancties de problemen voor Russische beleidsmakers eerder zullen vergroten dan verkleinen.

"De sancties houden het Russische begrotingsoverschot in stand, omdat de koers van de roebel door de sancties wordt gedrukt. Aangezien de Russische overheidsuitgaven in lokale valuta zijn en het gros van de inkomsten (olie- en gasverkoop) in harde valuta, is het betrekkelijk eenvoudig om het huishoudboekje kloppend te krijgen."

"Overigens is de kans op een snelle opheffing van de sancties klein. Het tegendeel lijkt aannemelijker, doordat het Skripalschandaal en de recente vermeende Russische inmenging bij de Amerikaanse midterm-verkiezingen extra sancties kunnen uitlokken."

Stabilisatie olieprijs

Rusland blijft volgens Pictet AM deelnemen aan het OPEC-kartel, waardoor het kan meehelpen de olieprijs dit jaar te stabiliseren. Dat is natuurlijk gunstig voor de Russische inkomsten.

Weinig schuld

Rusland heeft de afgelopen jaren een erg behoudend monetair- en begrotingsbeleid gevoerd. De schuldratio is laag en de overheid heeft, mede door de sancties, een begrotingsoverschot.

Aantrekkelijke waarderingen

Weinig aandelen zijn zo goedkoop als de Russische. Ook de gemiddelde dividenduitkering van rond de 7 procent is riant te noemen.

Ter vergelijk: aandelen opkomende markten geven gemiddeld een dividend van rond de 3 procent. “Alle segmenten van de Russische aandelenmarkt zijn goedkoop. Er zijn veel gezonde bedrijven met rampzalig lage koersen. Tweecijferige dividendrendementen zijn niet ongebruikelijk,” aldus Bain.

Toppunt negatieve berichtgeving bereikt

Het laatste argument van Bain om de Russische beurs op te zoeken, is moeilijk hard te maken. Bain verwacht dat Rusland in 2019 wel eens minder vaak negatief in het nieuws kunnen komen, waardoor buitenlandse beleggers weer meer zin hebben de Russische markt op te zoeken. Met de aankomende publicatie van het Amerikaanse Muellerrapport is de kans groot dat Rusland ook dit jaar de nodige (negatieve) media-aandacht zal krijgen.