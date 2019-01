Weten wanneer te kopen en wanneer te verkopen op de aandelenmarkt is nooit gemakkelijk geweest. Maar beleggers hoeven zich geen zorgen te maken over de vraag of de beren binnenkort uit de slaapstand zullen komen, want de huidige stierenmarkt is nog niet afgelopen.

Dat schrijft MarketWatch op basis van een rapport van Citi. Van de 18 door Citi gevolgde marktfactoren geven er slechts 3,5 een verkoopsignaal, in vergelijking 17,5 tijdens de berenmarkt in 2000 en 13 in 2007.

'Nog steeds veilig om de dip te kopen'

"Voorlopig zijn we gerustgesteld", zei Robert Buckland, hoofdstrateeg bij Citi. "De checklist vertelt ons dat het nog steeds veilig is om de dip te kopen. Natuurlijk zullen de rendementen lager zijn en de volatiliteit hoger, maar deze stierenmarkt is nog niet voltooid."

In de bovenstaande tabel zijn de indicatoren die vergelijkbaar zijn met 2000 en 2007 rood gekleurd, degenen die 'bijna daar' zijn, zijn geel terwijl de indicatoren die veilig zijn in het wit staan. Om het aantal waarschuwingssignalen vast te stellen, telt rood als één vlag, terwijl geel gelijk is aan een halve vlag.

Beleggers voorzichtig geworden

Amerikaanse aandelen hebben hun beste start van een jaar sinds 2006 geregistreerd. In de eerste acht handelsdagen van het jaar won de S&P 500-index meer dan 3 procent, de Dow-Jonesindex steeg 2,6 procent en de Nasdaq won 5 procent. Toch heeft de verpletterende uitverkoop in december veel beleggers voorzichtig gemaakt, ondanks de huidige rally.

De twee belangrijkste indicatoren die moeten worden bekeken, zijn volgens Buckland de vorm van de rentecurve en de verschillen tussen de obligatie met een hoge kredietrating. Als de curve afvlakt en de spreads van zogenoemde investment grade obligaties groter worden dan 175 basispunten, dan moeten beleggers 'terughoudender' zijn om de dip te kopen, zei hij.

De rentecurve - het verschil in rendementen tussen de tienjarige en de tweejarige staatsobligaties - bedraagt momenteel 17 basispunten en de obligatiespreiding is 155 basispunten.

Waarderingen redelijker

De strateeg uitte ook enige zorgen over de uitgerekte bedrijfsbalansen en hoge winstgevendheid. Toch zijn de waarderingen nu redelijker dan op de piek van de markt in september, met een koers-winstverhouding op basis van de gerealiseerde winsten van 15 voor de MSCI AC World-index, tegen een historisch gemiddelde van 17. De cyclisch gecorrigeerde koers-winstverhouding bedraagt 22, tegen een gemiddelde op lange termijn van 23.

Contraire indicator

Het sentiment, zowel in de markt als in de bedrijfssector, suggereert ook dat de markt meer opwaarts potentieel heeft.

"Wij gebruiken stromen in wereldwijde aandelen als een contraire indicator. Een niet-duurzame hoge instroom betekent meestal onhoudbare hoge aandelenmarkten. Geruststellend is dat de driejarige instroom nog ver verwijderd is van eerdere pieken als percentage van de marktkapitalisatie", aldus de strateeg.

Uitbundigheid afwezig

Ondertussen blijft het groeitempo van de kapitaaluitgaven gematigd, wat wijst op een afwezigheid van uitbundigheid. Wereldwijd zullen de bedrijfsinvesteringen in 2018 met 8 procent stijgen.

Dat is minder dan de groei met dubbele cijfers die doorgaans wordt waargenomen tijdens eerdere marktpieken, terwijl de activiteiten op het gebied van fusies en beursintroducties relatief gematigd zijn. "Voorzichtige CEO's sturen een geruststellend signaal", aldus Buckland.