Beleggers die als voornemen hebben om zich in het nieuwe jaar minder zorgen te maken, kunnen zich het beste richten op langere termijn. InvestorPlace zette tien van de beste aandelen op een rij die beleggers met een gerust hart kunnen kopen en weer kunnen vergeten, zelfs in de huidige rare markt.

InvestorPlace noemt de volgende tien bedrijven:

1. Walmart

Walmart is 's werelds grootste detailhandelaar en beheert meer dan 11.000 winkels in binnen- en buitenland. Het is ook de beste bron voor uiteenlopende consumentenbehoeften, van boodschappen tot schoolbenodigdheden, elektronica en medicijnen. Er is nooit een tijd dat Walmart niets te verkopen heeft. Het concern is wellicht niet volledig recessiebestendig, maar het blijft zeker goed overeind staan tijdens een recessie.

Het bedrijf is niet onfeilbaar en voelde de hete adem van Amazon op het gebied van e-commerce, maar de retailer heeft zich herpakt en is weer concurrerend geworden, zowel online als offline.

2. Southern Co

Nutsbedrijven mogen natuurlijk niet ontbreken op de lijst van aandelen waar beleggers weinig omkijken naar hebben. Southern Co levert elektriciteit en aardgas aan in totaal negen miljoen klanten in de Verenigde Staten. Hoewel consumenten de aankoop van een nieuwe auto kunnen uitstellen of besluiten een extravagante vakantie een keer over te slaan, is er nooit een periode dat consumenten hun energierekening niet betalen. Ze hebben altijd elektriciteit nodig. Het is misschien geen groei-industrie, maar het is wel een ongelooflijk betrouwbare sector.

3. Alphabet

Ook Alphabet heeft een plek verdiend op de lijst. In tegenstelling tot de algemene categorisering is het bedrijf niet zozeer een technologienaam als wel een naam voor consumentendiensten. En hoewel de aard van de zoek- en advertentiebusiness altijd verandert, is Alphabet's Google goed geplaatst om de tussenpersoon te blijven die consumenten verbindt met het internet.

De komst van mobiel internet heeft die realiteit ook niet veranderd. Maar liefst 88 procent van de smartphones die vandaag in gebruik zijn, wordt aangedreven door Android, dat werd gebouwd en nog steeds wordt onderhouden door Google. De markt zal het tempo van de omzet- en winstgroei van tijd tot tijd misschien niet waarderen, maar niemand kan ontkennen dat het bedrijf een groeimachine is geworden.

4. Visa

Kijkend naar de toekomst van de betalingssector geloven velen dat bedrijven zoals Square of Paypal Holdings de dienst zullen uitmaken. Deze jonge bedrijven zijn zeker waardige spelers, maar het veel oudere Visa is meer bij de tijd dan de meeste beleggers denken.

Het bedrijf heeft verschillende zogenaamde 'Innovation Centers' die zich uitsluitend richten op het uitzoeken waar de wereld van technologie en geld in de toekomst zal samenkomen. Visa was ook een van de eerste grote namen die betalingen met bitcoin mogelijk maakte, en het Visa Checkout-platform heeft online winkelen snel en gemakkelijk gemaakt.

5. Waste Management

Naast de twee zekerheden in deze wereld; de dood en belastingen, kunnen we er ook zeker van zijn dat zolang de mensheid de planeet bevolkt, er afval zal zijn.

Waste Management, dat vuilnis ophaalt bij 21 miljoen Amerikaanse en Canadese klanten, is niet het meest sexy bedrijf, maar het is betrouwbaar en stimuleert meer groei dan de meeste beleggers misschien vermoeden. Sterker nog, het bedrijf maakt steeds meer van het afval. Op 130 stortplaatsen zet Waste Management natuurlijk voorkomend ontbindingsgas om in genoeg energie om meer dan 440.000 woningen van stroom te voorzien.

6. American Tower

Als je denkt dat de telecomaanbieders eigenaar zijn van de mobiele telefoontorens die overal staan, dan heb je het mis. Ze leasen over het algemeen de toegang tot deze torens en betalen de eigenaar of exploitant daarvoor.

American Tower is een van deze eigenaren en heeft een netwerk van meer dan 170.000 torens in zeventien verschillende landen op vijf continenten. Zolang de wereld mobiele telefoons gebruikt (en in toenemende mate draadloze breedband), zal American Tower goede zaken blijven doen.

7. Brown-Forman

Hoewel drankenproducent Brown-Forman geen hyperbetrouwbare omzet- en winstgroei heeft, is het bedrijf voor de lange termijn een goede optie. Het is namelijk niet het gebrek aan vraag dat de resultaten per kwartaal kan doen schommelen, maar de concurrentie en de kosten.

En dat zijn factoren die over het algemeen uiteindelijk slechts op korte termijn een tegenwind zijn voor Brown-Forman, dat zich met merknamen als Jack Daniel's, Korbel en Finlandia altijd snel weet te herstellen.

8. Verizon Communications

Het is verbazingwekkend dat bedrijven als AT&T en zijn belangrijkste rivaal Verizon Communications ondanks de grote overeenkomsten toch in staat zijn om verschillende resultaten voor aandeelhouders te behalen. Maar cijfers liegen niet. In de afgelopen twaalf maanden steeg Verizon met bijna 10 procent, terwijl de aandelen AT&T met bijna 19 procent zijn gedaald.

Het grote verschil in resultaten zou grotendeels een weerspiegeling kunnen zijn van een minder agressieve benadering van Verizon om een plek te veroveren in de steeds veranderende wereld van video-entertainment. AT&T tastte diep in de buidel voor de overname van Time Warner.

9. Bank of America

Bank of America is allesbehalve bestand tegen economische cycli en zeer gevoelig voor veranderingen in rentetarieven. Maar voor beleggers die af en toe een tegenslag kunnen verwerken en die bereid zijn de rit uit te zitten kan Bank of America een van de beste aandelen zijn om voor de lange termijn te bezitten.

Dat was niet altijd het geval. Bank of America worstelde zich met veel moeite door de financiële crisis heen, maar inmiddels heeft topman Brian Moynihan de kosten van de bank tot op het bot teruggeschroefd en is het bedrijf klaar om de vruchten te plukken.

10. Church & Dwight

Aangezien Procter & Gamble gewoonlijk de topkeuze is uit de sector van dagelijkse consumptiegoederen, zien veel beleggers de kleinere concurrent Church & Dwight over het hoofd. Toch is dit bedrijf, dat merknamen bezit zoals Arm & Hammer, Oxi-Clean en Orajel, een van de beste aandelen om in te beleggen voor de langere termijn.

In het verleden kon het bedrijf niet op tegen de marketingkracht van P&G, maar veranderingen in de manier waarop consumenten goederen evalueren en kopen, heeft het speelveld genivelleerd. Het eindresultaat is een organisatie die slechts eenmaal in de afgelopen tien jaar de kwartaalomzet heeft zien dalen op jaarbasis, en de winstgroei was bijna net zo indrukwekkend.