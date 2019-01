Fondsmanager Steve Chiavarone van Federated Investors ziet vier onbeminde aandelengroepen dit jaar een comeback maken; dividendaandelen, cyclische aandelen, smallcaps en opkomende markten.

"Ik denk dat de Fed bereid is om de rente niet snel te verhogen", zei Chiavarone tegen Cnbc. "Ze zullen heel geduldig zijn en dat zal aandelen in de loop van 2019 helpen."

Volgens de fondsmanager werd de onrust op de markt eind vorig jaar veroorzaakt door de Fed, die volgens hem gemengde berichten gaf over het monetaire beleid. De centrale bank heeft sindsdien echter meer duidelijkheid verschaft over het rentebeleid.

Stoppen met renteverhogingen

"Ik denk dat ze zeker in maart zullen stoppen met renteverhogingen", zei hij. "We kunnen 2019 eindigen met een of geen enkele renteverhoging." Volgens Chiavarone zal het een positieve ontwikkeling zijn wanneer de Fed niets doet, vooral voor dividendaandelen, omdat ze zo nauw verbonden zijn met stijgende rentetarieven.

Markten verwachtten steeds hogere rentetarieven "tot het einde der dagen", zei Chiavarone. "Dat gaat niet gebeuren."

Cyclische aandelen en smallcaps

Hij ziet ook cyclische groepen zoals energie, industrials en materialen, die vorig jaar flinke klappen kregen, in 2019 als winnaars naar voren komen. "Waar de markt op inzette was een recessie, dat zal niet gebeuren, en dus komen die cyclische delen van de markt weer op gang", verklaarde de fondsmanager.

De kleinere bedrijven ofwel smallcaps zijn volgens hem de derde groep die nu nog worstelt maar goed gepositioneerd is voor solide winsten. De Russell 2000, een Amerikaanse smallcapindex, is de afgelopen zes maanden met 14 procent gedaald. "Vijftig procent van hun schuld is variabel, dus ze zijn erg kwetsbaar in een omgeving van stijgende rentes", merkte hij op.

Herstel voor opkomende markten

Tot slot noemde hij opkomende markten als het vierde groep die waarschijnlijk verlichting zal zien in 2019. De groep is in de afgelopen 52 weken met 17 procent gedaald. "Opkomende markten bleven het afgelopen jaar 20 procent achter bij de S&P 500", aldus Chiavarone.

Het handelsgeschil tussen de Verenigde Staten en China is echter nog steeds een punt van zorg, maar het feit dat de Fed de rente minder snel zal verhogen zou de dollar onder druk kunnen zetten en opkomende markten helpen om wat te herstellen.