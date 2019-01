Na de slechtste december voor aandelen sinds de Grote Depressie, hopen beleggers dat het zogenoemde 'januari-effect' de markt op het goede spoor zal zetten voor een gezonde winst in de rest van het jaar.

Het januari-effect is een interessant fenomeen voor beleggers. Historisch gezien laat de maand januari vaak mooie koerswinsten zien. De rendementen van de eerste maand van het jaar zouden ook hoger uitvallen dan die van de andere beursmaanden.

Januarimaand als voorbode

Daarnaast wordt het koersverloop in januari beschouwd als een voorbode voor de rest van jaar, zoals weergegeven door de bekende beurswijsheid: "As January goes, so goes the year", meldt beleggingssite MarketWatch.

Sinds 1950 is de S&P 500 gemiddeld 1,8 procent gestegen in januari, vergeleken met een gemiddelde stijging van 0,7 procent in andere maanden, volgens Ed Matts, oprichter van Matrixtrade.com. Volgens Matts zijn de winsten in januari het gevolg van het feit dat aandelen in de VS aan het einde van het jaar worden verkocht om belastingdruk te verkleinen en vervolgens onmiddellijk worden herkocht in het nieuwe jaar.

Belangrijke periode

Dit effect is echter in de loop der tijd afgenomen nadat het in 1976 voor het eerst werd ontdekt. Maar dat betekent niet dat januari geen belangrijke periode voor de markten is, omdat de prestaties tijdens de eerste maand van het jaar sterk gecorreleerd zijn met de prestaties in de daaropvolgende maanden.

"Een vergelijking van de prestaties van januari met de rest van het jaar onthult een correlatiecoëfficiënt van 0,25, een aanzienlijk getal", schreef Matts. "Elke andere maand geeft een correlatiecoëfficiënt van slechts 0,016, een significant lager getal", wat de theorie ondersteunt dat jaarresultaat in lijn staat met het januari-resultaat.

Dit jaar anders?

Maar volgens Michael Arone, hoofdstrateeg bij State Street Global Advisors, zijn er redenen om te geloven dat het dit jaar misschien anders is in januari.

"Er zijn zoveel zaken die in het verleden werkten of sterke signalen afgaven, maar die in 2018 niet opgingen", zoals de neiging van de markten om te stijgen in de maanden na tussentijdse verkiezingen in de VS of een kerstrally in december. "Het zal dan ook interessant zijn om te zien of het januari-effect dit jaar standhoudt."

Een koersstijging van 5,6 procent voor de S&P 500 in januari 2018 voorspelde geen positief jaar voor aandelen. De index daalde in 2018 met 6,2 procent, terwijl de Dow Jones-index met 5,6 procent zakte. In december viel de S&P 500 9,2 procent terug, terwijl de Dow 8,7 procent verloor. Het was daarmee de slechtste decembermaand voor beide indices sinds 1931.

Ongewone onzekerheid in 2019

Een reden om te twijfelen of januari dit jaar een maand van outperformance zal zijn is volgens Arone de ongewone mate van onzekerheid op de markten in 2019.

Zo is het voor het eerst in vele jaren dat beleggers een gelijke waarschijnlijkheid zien dat de Federal Reserve tegen het einde van het jaar de rentetarieven zal verlagen of verhogen. Daarnaast zorgen het handelsconflict tussen de VS en China en de gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid voor onzekerheid.

Vierdekwartaalcijfers belangrijk

Tegelijkertijd is er een goede reden om te denken dat het traject van de markten in januari de prestaties van het jaar zal kunnen voorspellen. De vierdekwartaalcijfers die deze maand naar buiten komen, zijn namelijk zeer belangrijk voor beleggers die grip willen krijgen op de onderliggende gezondheid van de Amerikaanse bedrijven.

"Gelukkig hebben we een winstseizoen dat beleggers moet helpen begrijpen hoe het krappere monetair beleid en het handelsgeschil hun verwachtingen voor de groei in de toekomst hebben veranderd", aldus Arone.

Het cijferseizoen en vooral de winstvooruitzichten voor 2019 zullen dit jaar nog belangrijker zijn dan in de afgelopen jaren, omdat beleggers de impact proberen te begrijpen van een aantal ongewone krachten die in januari en de maanden daarna op de markt blijven spelen.