Goldman Sachs heeft de taxaties voor de goudprijs voor dit jaar met 10 procent verhoogd, vanwege de onzekerheden op de markt. Gaat goud zijn functie als veilige haven waarmaken?

Goldman Sachs verhoogde de voorspelling voor de prijs van een troy ounce goud naar voor de komende drie, zes en twaalf maanden naar respectievelijk 1.325, 1.375 en 1.425 dollar. Dat komt voor het komende jaar neer op een waardestijging van 10,7 procent ten opzichte van de huidige goudprijs, zo schrijft CNBC.

Aankopen door centrale banken

De zakenbank schrijft de stijging toe aan een toenemende vraag van beleggers naar defensieve beleggingen. Het gaat hierbij niet alleen om particuliere en institutionele beleggers, maar ook om centrale banken. Zij zullen hun goudreserves willen aanvullen, in reactie op toenemende geopolitieke spanningen, zo voorspelt Goldman Sachs.

Veilige haven

Na de uiterst beweeglijke decembermaand beschouwt Goldman Sachs goud als een veilige haven. Dit komt door een sterke verslechtering van de risicoperceptie in de markt, in reactie op een reeks zwakke macro-economische cijfers en hernieuwde zorgen over de toekomstige economische groei; met name in de Verenigde Staten.

Angst voor een economische groeivertraging en onzekerheid over het monetaire beleid van de Federal Reserve hebben de financiële markten de afgelopen maanden flink opgeschud. Zo kwam de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de industrie onlangs uit op het laagste niveau in 15 maanden en is het vertrouwen van fabrikanten in bijna twee jaar niet zo laag geweest als nu.

Goud verslaat de markt

Risicovolle beleggingen kregen flinke klappen; met name de aandelenmarkten, die de zwaarste decembermaand doormaakten sinds de grote depressie in de jaren dertig van de vorig eeuw.

Tijdens deze volatiele periode heeft goud de aandelenmarkt verslagen. Sinds december is de goudprijs al met 4 procent gestegen. Volgens Goldman Sachs kan daar dus nog een schepje bovenop.