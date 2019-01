Het nieuwe beursjaar is vooral voor de kleinere bedrijven goed begonnen. Columnist Michael Brush van MarketWatch ziet nog meer ruimte omhoog. Maar of dit ook gaat gebeuren, hangt volgens hem af van vijf factoren.

2019 kende geen slechte start. De Russell 2000, de benchmarkt van de small caps, is dit jaar met 6,7 procent gestegen. De S&P 500 klom met 3,1 procent op en de Dow Jones-index met 2,4 procent.

Een verdere opmars is volgens Brush echter zeker geen gegeven, schrijft hij op MarketWatch. Een verdere stijging van de aandelenkoersen is afhankelijk van vijf belangrijke factoren die in de komende weken hun beslag moeten krijgen. Pakken deze niet goed af, dan is de kans groot dat de verkoopgolf van aandelen wordt hervat.

De vijf ontwikkelingen die beleggers in de gaten moeten houden zijn:

1. De handelsoorlog

Importtarieven zijn over het algemeen slecht voor de economische groei omdat ze de handel belemmeren. Bovendien zijn tarieven in wezen een vorm van overheidsinterventie om eigen industrieën te beschermen. Dat gebrek aan concurrentie leidt tot luiheid en inefficiënties.

Dit alles verklaart waarom het vooruitzicht van hogere tarieven en een handelsoorlog drukt op de groei in China, de VS en elders. Beleggers hebben echter uitstel gekregen dankzij de wapenstilstand van negentig dagen, waarin Peking en Washington een handelsdeal hopen te bereiken. Indien er geen deal komt zal de beursrally weer verdwijnen, zo vreest Brush.

2. De Federal Reserve

Beleggers reageerden opgelucht nadat Fed-voorzitter Jerome Powell liet weten dat de Amerikaanse centrale bank geen haast heeft om de rente in de VS te verhogen. Beleggers moeten echter wel overtuigd blijven van het mildere rentebeleid van de Fed. Als de centrale bank van gedachten verandert, kan dat de aandelenmarkten in problemen brengen. Zorgen over een recessie komen dan terug.

"De centrale vraag die nu door de markten gesteld wordt, is of de Fed haar boodschap slechts aanpast of bereid is om de verkrappingscyclus helemaal stil te zetten," zei Larry McDonald, samensteller van de Bear Traps Report. Dit laatste zal de aandelenkoersen opdrijven. Het zou ook de dollar verzwakken - wat positief zou zijn voor goud, olieproducten en opkomende markten.

3. Rommelobligaties

Veel rommelobligaties lopen dit jaar af. Dat betekent dat bedrijven veel schulden hebben die ze moeten doorrollen, ofwel te herfinancieren. De markt voor junk bonds (obligaties van bedrijven met een lage kredietwaardigheid) ging in december echter nagenoeg op slot.

Als de markt voor junk bonds echter bevroren blijft, dreigt het aantal faillissementen omhoog te schieten, met alle gevolgen voor het beurssentiment vandien.

4. Prestaties van risicovollere schulden

Beleggers moeten ook goed letten op de prestaties van risicovollere schulden. Tekenen van verbetering zullen waarschijnlijk aangeven dat de looptijd van de schuldmassa de aandelen niet zal treffen.

Beleggers kunnen dit in de gaten houden door te kijken naar hoe exchange traded funds (ETF's) met risicovollere schulden presteren in vergelijking met investment-grade schuld ETF's, zoals de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF.

ETF's zoals de Invesco Senior Loan, de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond en de SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond presteren moeten een gelijke of hogere stijging laten zien dan de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF.

5. De VIX futurescurve

Contrarians als Michael Brush volgen normaal gesproken de VIX-angstmeter als een maatstaf voor het sentiment onder beleggers, om te weten wanneer een goed koopmoment is als iedereen in paniek raakt. Een piek in de VIX naar 35-40, zoals eind december, is doorgaans een goed tegendraads koopsignaal.

Ook de VIX futurescurve kan een mooie aanwijzing zijn. Wanneer de komende maanden duurder zijn dan de maanden die verder weg liggen, is dit een ander teken van verhoogde angst bij beleggers. Het betekent dat beleggers extra betalen voor bescherming op korte termijn. Dit wordt backwardation van de futures-curve genoemd.

Wanneer de beurs uit een berenmarkt komt, kunnen beleggers de VIX futurescurve beter niet gebruiken als een tegendraads criterium voor het beleggerssentiment. In plaats daarvan is het beter om de VIX-futurescurve te bestuderen voor signalen dat het beleggersvertrouwen solide genoeg is om een aanhoudende rally te ondersteunen, beweert McDonald.

McDonald wil vooral zien dat de prijs van VIX futurescontracten met een looptijd van twee maanden ongeveer 1 dollar goedkoper is dan de prijs voor contracten met een looptijd van acht maanden. "Dat is wanneer de rally duurzaam is, zo wijst de geschiedenis uit."