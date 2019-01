Het woordje 'at' in de Fed notulen geeft weer dat volgens sommige leden van het rentecomité de Fed-rente niet eens net onder het neutrale niveau ligt, maar óp dat niveau, aldus Edin Mujagic.

Dat schrijft hij op IEXProfs.nl. Notulen van de Fed en ECB bieden een aardig inkijkje in de monetaire verwachtingen. Wat ik het meest spectaculair vond, was een tweeletterig woord; het woordje 'at'!

Lager geen synoniem voor laag

Uit het verslag van de ECB is op te maken dat de bestuursleden allerlei beren op de weg van de groei zien. Daarbij valt te denken aan protectionisme, geopolitieke zaken, kwetsbare opkomende landen en volatiliteit op de beurzen. De economische groei komt lager uit dan in 2018 maar blijft toch hoog. Lager is géén synoniem voor laag!

Een blik op de Fed-notulen leert dat de comitéleden menen dat de bank de luxe heeft geduldig te zijn met toekomstige renteverhogingen. De risicofactoren die hun Europese collega’s zien, zien de Amerikaanse monetaire ridders ook. Daarnaast wezen sommigen erop dat mede door de flinke daling van de olieprijs in de laatste maanden van 2018, de inflatie dit jaar wel eens lager kan uitpakken dan wat de bank verwacht.

Gewoon op 0 procent

Beide verslagen komen neer op: de Fed gaat de officiële rente dit jaar hooguit twee keer en zeer waarschijnlijk maar één keer verhogen (mijn best guess is dat dat in maart zal gebeuren). Bij de ECB ben ik niet verbaasd zijn als de bank de rente ook dit jaar gewoon op 0 procent houdt.

Wat ik het meest opmerkelijke vond, was echter de volgende zin in het Fed-verslag: "With an increase in the target range at this meeting, the federal funds rate would be at or close to the lower end of the range of estimates of the longer-run neutral interest rate, and participants expressed that recent developments, including the volatility in financial markets and the increased concerns about global growth, made the appropriate extent and timing of future policy firming less clear than earlier."

Geheel in lijn met de oude traditie van de centrale bankiers dat het meest veelzeggende vaak in een verplaatse komma of onschuldig klinkende woorden – denk aan irrational exhuberance – is de reden de genoemde zin de meest opmerkelijke te vinden, het woordje 'at' in "...would be at or close to the..."

Niet eens onder het niveau

Jerome Powell, de Fed-voorzitter, zei eind november dat de Fed-rente net onder de neutrale rente lag. De opmerkelijkste draai van de Fed die ik in 20 jaar tijd heb gezien. Uit het verslag blijkt nu dat die draai in werkelijkheid nog opmerkelijker geweest.

Het woordje 'at' zegt namelijk dat volgens sommige leden van het rentecomité de Fed-rente niet eens net onder het neutrale niveau ligt maar óp dat niveau. En dat betekent dat verdere renteverhogingen afremmend zouden werken op de economie.

Precies wat de Fed niet wil en, vermoed ik, in loop van dit jaar in toenemende mate niet zal willen. Als Powell later dit jaar, wanneer de bladeren in de VS in allerlei mooie kleuren veranderen voordat ze gaan vallen, zelf kleur bekent en begint te hinten op renteverlágingen, zal ik alles behalve verbaasd zijn.

Niets meer dan een samenvatting

Maar vergeet niet dat de notulen het niets meer en niets minder zijn dan een samenvatting, opgesteld door de besturen van de twee banken. Zij kiezen er dus voor wat er wel en wat niet erin komt.

Veel interessanter zou zijn om de transcripten te lezen van die vergaderingen. Die van de Fed krijgen we eind 2023, de bank publiceert die vijf jaar na dato. Die van de ECB daarentegen komen in december 2048 vrij.

Zodat het Europees Parlement dan de betrokken bestuursleden natuurlijk desnoods aan de tand kan voelen! Het is een gedrocht voor een centrale bank die geen gelegenheid voorbij laat gaan zichzelf op de borst te kloppen hoe open en transparent die is, dat ze krampachtig weigert de échte notulen veel eerder vrij te geven.

Maar goed, het is natuurlijk 2048 voordat u het weet. Maar het kan altijd erger. De centrale bank in Beijing geeft niet eens informatie over wannéér het rentecomité van de bank vergadert, laat staan dat er notulen zijn.