Analisten van JPMorgan tippen webwinkelgigant Amazon als een van de beste beleggingsideeën voor 2019, vooral vanwege de grote diversiteit aan inkomstenbronnen van het bedrijf.

In een uitgebreid rapport onderbouwen de analisten van de Amerikaanse bank hun koopadvies voor het aandeel, meldt Business Insider.

Het aandeel Amazon steeg in 2018 met 28 procent, waarbij het met gemak de bredere markt overtrof. Toch is de koers 19 procent gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit van 2.050,50 dollar in oktober.

Goed gepositioneerd

"Amazon is goed gepositioneerd met de meest gediversifieerde inkomsten- en winststromen van de grote internetbedrijven", stelde hoofdanalist Doug Anmuth van JPMorgan. "We geloven dat dit een belangrijke differentiator is, ook omdat de groei sectorbreed matigt."

Volgens Anmuth zijn de snelstgroeiende inkomstenstromen van het bedrijf het meest winstgevend, doelend op Amazon Web Services en advertenties. Beide vertegenwoordigen ongeveer 17 procent van de totale omzet van Amazon, volgens schattingen van JPMorgan, en meer dan 85 procent van de bedrijfswinst dit jaar.

De rooskleurige kijk van JPMorgan op het advertentiesegment van Amazon is in overeenstemming met sommige andere analisten. Brian Wieser, analist bij Pivotal Research Group, vertelde klanten deze week dat Amazon bijzonder goed gepositioneerd is in zijn reclamebusiness.

'Derde kracht' na Google en Facebook

"Met ongeveer 10 procent van het wereldwijde totaal in 2023 zal Amazon gemakkelijk de 'derde kracht' zijn in digitale advertenties na Google en Facebook, hoewel het nog steeds aanzienlijk kleiner zal zijn dan de 215 miljard dollar aan jaarlijkse inkomsten die Google naar verwachting zal genereren of de 59 miljard dollar die we van Facebook verwachten", aldus Wieser.

JPMorgan wijst ook op de groeimogelijkheden in gebieden als supermarkten (met de overname van Whole Foods), gezondheidszorg en farmaceutische producten (met de overname van Pillpack) en slimme luidsprekertechnologie.

Koersdoel van 2100 dollar

Het koersdoel van 2100 dollar aan het einde van het jaar impliceert een stijging van bijna 27 procent ten opzichte van het huidige niveau. Analist Tom Forte van D.A. Davidson is volgens de gegevens van Bloomberg het meest optimistisch over Amazon, met een koersdoel van 2450 dollar.

Van de Wall Street-analisten hanteren 94 procent een koopadvies voor het aandeel. Slechts één analist heeft Amazon op verkopen staan.