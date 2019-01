De Amerikaanse economie mag dan misschien afkoelen, maar dat hoeft niet te betekenen dat er meteen een recessie voor de deur staat.

Dat zegt Allianz-hoofdeconoom Mohamed El-Erian in gesprek met Cnbc.

Veel economen voorspellen een tragere economische groei in de tweede helft van 2019 en dat heeft geleid tot vrees voor een recessie aan het eind van het jaar.

"Er zijn wel tekenen van zwakte, maar over het algemeen presteert de economie goed", stelt El-Erian. "Het idee dat een groeivertraging in de VS een recessie of een financiële crisis betekent, is verkeerd."

'Geen 2008'

"Wat er in 2008 gebeurde, was heel bijzonder, vanwege het bankensysteem wat in gevaar was. En zodra een bankensysteem in gevaar is, is het betalings- en afwikkelingssysteem in gevaar. Dat is nu niet het geval."

Dat de economie het goed doet wordt bevestigd door de laatste werkloosheidscijfers in de VS, zegt de expert. Er kwamen 312.000 banen bij in december, veel meer dan de verwachte 176.000.

Toch is El-Erian wel bezorgd over wat de rest van de wereld de Amerikaanse economie kan aandoen. Hij doelt dan op China en Duitsland, waar 'verontrustende' cijfers vandaan komen.

'Niet de ellende in praten'

Het is niet de eerste keer dat El-Erian de angst voor een recessie sust. Hij vindt dat al het praten erover juist een recessie kan veroorzaken. "We moeten oppassen dat we onszelf niet de ellende in praten."