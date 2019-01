De omzetwaarschuwing die technologiereus Apple begin dit jaar afgaf, zorgde wereldwijd voor een schokgolf in de technologiesector. De iPhone-maker wees daarbij op de vertragende Chinese economie en de zwakkere verkopen in het land. Aangezien veel technologiebedrijven exposure hebben aan China werden ze meegesleurd door de verkoopgolf in Apple.

Volgens beleggingssite InvestorPlace is er echter een handvol technologieaandelen dat geen enkele blootstelling aan China heeft. Toch werden deze aandelen ook verkocht vanwege de waarschuwing van Apple. InvestorPlace zette zeven grote technologiebedrijven op een rij die niet worden blootgesteld aan de snel vertragende Chinese economie.

1. Facebook

Aan de top van de lijst staat Facebook, dat een zwaar jaar achter de rug heeft. De sociale media en digitale reclamegigant werd getroffen door een reeks problemen, variërend van regulering tot een vertragende groei en stijgende kosten. Maar het is ook een grote technologienaam die geen blootstelling heeft aan de Chinese markt.

Al met al daalde het aandeel Facebook in 2018 met ongeveer 25 procent en handelt het momenteel op het laagste niveau in twee jaar tijd, en heeft het de laagste waardering ooit. Omdat er zoveel zwakte in het aandeel zit, zal verdere neergang eigenlijk moeten worden gerechtvaardigd door een daling van de fundamenten en niet door een daling van het sentiment.

Het grootste fundamentele risico voor aandelen op dit moment is de blootstelling aan een snel vertragende Chinese economie. Facebook heeft geen blootstelling, omdat de digitale diensten van het bedrijf grotendeels geblokkeerd zijn in China.

2. Alphabet

Net als Facebook had internetgigant Alphabet een ruig 2018 als gevolg van vrees voor regelgeving, vertragende groei en stijgende kosten. Het aandeel wordt momenteel ook verhandeld tegen de laagste waardering in jaren, maar heeft vanwege de Great China Firewall een beperkte blootstelling aan de Chinese economie. Dat is een aantrekkelijke combinatie die in de nabije toekomst een gezonde bescherming tegen neerwaartse bewegingen met zich meebrengt.

Google Search is de ruggengraat van het internet. Die positionering op zichzelf is uiterst waardevol en betekent dat de digitale advertentietak een stabiele groeimachine is. Maar daarnaast is Alphabet ook een leider in de ontluikende en snelgroeiende markten voor AI, cloud, IoT en zelfrijdende voertuigen.

3. Twitter

Net zoals Facebook en Alphabet is Twitter niet aanwezig in China. In tegenstelling tot Facebook en Alphabet lieten de groeipercentages en marges van Twitter de afgelopen kwartalen wel een stijgende trend zien.

Maar ondanks het feit dat ze nul blootstelling aan een van de grootste risico's van de markt hebben is Twitter de afgelopen maanden enorm in waarde gezakt. Sinds juli 2018 is het aandeel met 40 procent gedaald.

Er zijn twee grote boosdoeners achter deze uitverkoop: de gebruikersaantallen en de waardering. De bezorgdheid over afnemende gebruikersaantallen wordt echter overschat. Het maandelijkse actieve gebruikersbestand van het bedrijf is twee achtereenvolgende kwartalen gedaald, maar de omzetgroei is in elk kwartaal hoger uitgevallen. De reden hiervoor is dat het bedrijf 'nepaccounts' verwijdert. De gebruikersbasis wordt daardoor technisch kleiner, maar het maakt het ook authentieker en waardevoller. De advertentie-inkomsten stijgen dus nog steeds, en dat is het enige dat telt.

Op het gebied van waardering is de verhouding van de koers tot de gerealiseerde omzet gedaald van 14 in juli 2018, naar een niveau rond 7,8. Het aandeel lijkt dan ook klaar voor een comeback.

4. Amazon

Wanneer beleggers denken aan webwinkelgigant Amazon denken ze meestal aan een bedrijf met een wereldwijde groeiblootstelling. Maar dankzij China's eigen versies van Amazon, zoals Alibaba en JD, is Amazon erg klein in het land. De Chinese economie heeft dus niet echt invloed op de lopende activiteiten van Amazon. In plaats daarvan heeft Amazon exposure aan de meer ontwikkelde markten zoals de VS, Canada en Europa.

De update van Apple bevatte enkele geruststellende opmerkingen over de kracht van de ontwikkelde markt, terwijl ook de economische gegevens over de ontwikkelde markten over het algemeen nog steeds positief zijn. Ook lijkt het feestdagenseizoen van 2018 robuust te zijn geweest, vooral op het gebied van e-commerce. Het aandeel Amazon wordt daarnaast ook op het huidige niveau verhandeld tegen een meerjarige lage waardering.

5. Shopify

Net als Amazon is Shopify een e-commercebedrijf met een sterke blootstelling aan ontwikkelde markten zoals de VS en een beperkte blootstelling aan opkomende markten zoals China. Gezien de opmerkingen van Apple met betrekking tot de zwakte in China en de kracht in ontwikkelde markten, is dit een gunstige positie in de huidige wereldwijde economische omgeving.

De vooruitzichten voor Shopify zijn ook positief. De wereld wordt steeds digitaler en meer gedecentraliseerd. Shopify biedt e-commerce oplossingen voor detailhandelaren in alle soorten en maten, en dient daarmee in wezen als de e-commerce-versie van een winkelpand. Uiteindelijk zullen alle retailers een e-commerce winkel nodig hebben, en de meeste zullen Shopify inschakelen.

6. Netflix

Netflix is een van de meest voor de hand liggende keuzes voor deze lijst. De aanbieder van streaming video is niet actief in China, maar heeft overal elders een enorme en snel groeiende aanwezigheid.

Gezien de prijsvoordelen van Netflix ten opzichte van lineaire televisiepakketten, zou een wereldwijde economische vertraging zelfs de wereldwijde Netflix-acceptatie kunnen versnellen, vooral in opkomende markten. Zolang Netflix competitieve prijzen hanteert en de kwaliteit van de content op peil houdt, blijft het wereldwijde groeiverhaal van het bedrijf op schema.

7. Chegg

Een technologiebedrijf met solide fundamenten en geen enkele blootstelling aan de vertragende Chinese economie is de digitale onderwijsgigant Chegg. Chegg is een digitaal onderwijsbedrijf dat leermiddelen ontwikkelt voor middelbare scholieren en studenten in heel Amerika. Vanuit dit perspectief heeft het bedrijf geen blootstelling aan China of een andere opkomende markt.

En de bedrijfsactiviteiten zijn enigszins recessiebestendig, omdat de uitgaven aan onderwijs waarschijnlijk niet zullen dalen tijdens een economische vertraging. Dat maakt dit aandeel een aantrekkelijke toevoeging aan elke portefeuille in tijden van marktturbulentie.