India en China halen de VS in als grootste economie ter wereld. Dat voorspelt Standard Chartered. De Britse bank heeft een top 10 opgesteld van de grootste economieën in 2030. Zeven hiervan zijn nu opkomende markten.

De wereldmarkt zal de komende tien jaar flink worden opgeschud, als we de prognose van Standard Chandared mogen geloven. Al in 2020 zal China de grootste economie ter wereld zijn en daarmee de VS van de troon stoten, zo meldt Bloomberg.

Ook India zal de Amerikaanse economie voorbij streven. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met de groei van de bevolking van deze landen.

Duitsland is hekkensluiter

Indonesië heeft in 2030 zijn entree gemaakt in de top 4, zo blijkt uit de prognose. De Turkse economie, die in het derde kwartaal sterk is afgezwakt, valt hier net buiten.

Het eerste volledig Europese land in de top 10 - en tevens hekkensluiter - is Duitsland. Dit is de volledige top 10:

China India VS Indonesië Turkije Brazilië Egypte Rusland Japan Duitsland

De groei van de Chinese economie zal naar verwachting afvlakken naar 5 procent in 2030. Volgens economen van Standard Chartered is dat een normale ontwikkeling bij een economie die deze schaal heeft bereikt.

India versnelt

Het groeitempo van de economie van India daarentegen zal komend decennium naar verwachting versnellen naar 7,8 procent. Volgens de website Quartz wordt dit ingegeven door hervormingen, zoals de maatregelen ter bestrijding van corruptie en de invoering van een gecentraliseerde btw.

Daarnaast kampt India niet met vergrijzing, zoals in veel westerse landen. De helft van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Dat stimuleert de binnenlandse consumptie.

... maar wel wat hobbels te nemen

Standard Chartered ziet nog wel enkele hobbels voor de Indiase economie. Zo moeten er 100 miljoen nieuwe banen worden gecreëerd in de industrie en de dienstverlening, om al die jongeren aan werk te helpen. Ook zijn forse investeringen in infrastructuur nodig, evenals maatregelen om de groeiende economische ongelijkheid in het land terug te dringen.

Het aandeel van Azië in het wereldwijde bruto binnenlands product is in negen jaar tijd gestegen van 20 procent naar 28 procent. Volgens de economen van Standard Chartered zal dit verder toenemen naar 35 procent in 2030. Daarmee wordt de Aziatische economie even groot als die van de eurozone en de VS samen.

Kansen en bedreigingen

In veel opkomende markten signaleert Standard Standard een afnemende bereidheid om te hervormen. Dat kan de groei van de arbeidsproductiviteit in deze landen onder druk zetten.

In ontwikkelde landen zal het einde van het tijdperk van monetaire verruiming door centrale banken meer druk leggen om te hervormen, zo voorspelt de Britse bank.